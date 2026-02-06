【業界初】競輪界に革命！静岡支部がケガ対策サプリ「スポコラ」で選手を守る
～落車事故率6%の壁に挑む、科学的アプローチによる選手サポートが始動～
1日4件の落車事故―その現実に静岡が立ち上がった
時速70kmで駆け抜けるバンク。わずか数センチの隙間を縫って繰り広げられる、命懸けの戦い。競輪は、日本が誇るプロスポーツでありながら、落車事故率6%という過酷な現実と向き合い続けてきました。これは、全国で1日平均4件の落車事故が発生している計算になります。特にG1・G2クラスのハイレベルなレースでは、事故率は13%にも達します。
骨折、脱臼、打撲―選手たちは日々、キャリアを脅かすケガのリスクと戦っています。
そんな中、競輪選手会静岡支部（支部長：鈴木良太、選手数116人・全国4位）は、このたびMUGEN BIONIC株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：菅田貴司）と業務提携を合意。競輪選手会支部として全国初となる、科学的根拠に基づいた可動域の組織強化＆リカバリーのためのサプリメント「スポコラ」の導入を決定いたしました。
スポコラとは？
スポコラは、靭帯・腱・筋膜・軟骨・骨を構成する4種の線維たんぱく質（I型・II型・III型コラーゲン、エラスチン）を配合したゼリー型リカバリーサプリメントです。
【期待される効果】
・ケガの予防と修復促進
・関節可動域の改善
・コンディション維持とパフォーマンス向上
・日常的な身体ケアによる選手寿命の延長
さらに世界的アンチドーピング認証「Informed Choice」を取得しており、プロアスリートが安心して使用できる安全性が保証されています。
プロスポーツ界での実績が証明する信頼性
MUGEN BIONIC株式会社は、静岡を拠点に10年以上にわたりトップアスリートをサポートしてきた実績を持ちます。「スポコラ」は、今年3月に開催されるWBC侍ジャパンのキャンプでも使用されており、プロスポーツ界に広く浸透しています。
【スポコラアドバイザー】
玉田圭司（元サッカー日本代表）、柏木真介（元バスケットボール日本代表）、中田翔（元野球日本代表）
【スポコラアンバサダー】
秋山翔吾選手（広島東洋カープ）、角中勝也選手（千葉ロッテマリーンズ）、上野由岐子投手（ビックカメラ高崎）、大島僚太選手（川崎フロンターレ）、北川航也選手（清水エスパルス）、鈴木海音（東京ヴェルディ）、嶋本悠大選手（プロサッカー選手）、竹内譲治選手（エヴェッサ大阪）など50名
【公式サプライヤー】
茨城ロボッツ（バスケットボール）、静岡ブルーレヴズ（ラグビー）、東京ヴェルディ（ビーチサッカー）、ベルテックス静岡（バスケットボール）ほか
「地元静岡から世界へ」―そのスローガンのもと、科学的エビデンスに基づいた製品開発を続けてきた同社が、今度は静岡の競輪選手を守ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341037/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341037/images/bodyimage2】
静岡支部が踏み出した「革命」の第一歩
今回の業務提携により、以下の取り組みが開始されます。
(1)【選手への直接提供】
静岡支部所属の一部選手に対し、スポコラを継続的に提供。日常的なコンディショニングとケガ予防をサポートします。
(2)【選手会での取扱開始】
希望する選手が購入できる体制を整備。アンチドーピング対策が万全な製品を、選手会が責任を持って開始している。
