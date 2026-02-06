「話しかけるだけ」でEC業務を自動化。NE、日常会話で働くAIを正式リリース

NE株式会社

NE（エヌイー）株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：比護則良、以下「NE」）は、EC事業者向けに、日常会話で指示するだけで受注処理などの実務をAIが代行する「NEXT ENGINE AI」を正式リリースいたしました。

■ 開発の背景

これまでのITツール（SaaS）は、多機能になればなるほど、人間がその操作方法を学び、細かく条件を設定する必要がありました。しかし、EC市場の競争激化や人件費の高騰により、現場には操作を覚える時間さえ惜しまれる現状があります。そこでNEは、「人間がシステムに合わせる」のではなく、システムが人間に歩み寄るという発想転換を行い、AIが直接業務を解釈・実行する仕組みを構築しました。

※2025年10月に公開したβ版の詳細はこちら(https://ne-inc.jp/news/article/nextengine_ai-app_beta-release_2510/)をご参照ください。

■ 「NEXT ENGINE AI」が提供する新しい体験

・「いつもの言葉」で業務が完結

IT特有の複雑な検索条件の入力は不要です。「〇〇の注文を探して」のような日常的な言葉（自然言語）による指示をAIが理解し、最大100件のデータ更新やタグ付けなどを、担当者に代わって実行します。

・経験の差を埋める対話型サポート

ベテラン担当者が経験則で行っていた注文内容に応じた細かな判断や操作をAIがサポートします。システムの操作に慣れていない方でも、AIとやり取りを重ねるだけで、精度の高い実務を完結させることができます。

・ユーザーと共に進化するプロダクト

まずは受注処理の領域から機能提供をスタートし、ユーザーからのフィードバックを糧に、対応範囲と精度を継続的に向上させていきます。

■ 今後に向けて

NEXT ENGINE AIの領域について、今後は受注処理に加え、発注・仕入・在庫管理、データ分析に基づく戦略立案支援へと拡大させてまいります。ルーチンワークをAIが代行することで、捻出された時間とリソースを、商品開発や顧客体験の向上といった創造的な活動へ再投資することを可能にします。

NEは、テクノロジーを「操作の対象」から「実務を支えるパートナー」へと進化させ、事業者がコマースの本質的な楽しさに没頭できる環境を構築することで、パーパスである「コマースに熱狂。」を実現してまいります。

■【期間限定】NEXT ENGINE AI リリース記念キャンペーン

本格運用開始を記念し、以下キャンペーンを実施します。

内容：キャンペーン期間中は、当該アプリを無償でご利用いただけます。

期間：2026年3月31日まで

※キャンペーン期間終了後の料金プランについては、事前にご案内いたします。

キャンペーン詳細・お申込しみはこちら ≫(https://next-engine.net/lp/nextengine-ai/)

■ネクストエンジン 概要

ネクストエンジンは、EC事業者向けのクラウド（SaaS）型ECプラットフォームです。受注、発注、仕入、在庫管理、商品情報の管理、分析まで、ネットショップ運営に必要な業務を一元化し、効率的な運営を支援します。

主な特徴は以下の通りです。

・受注、在庫、商品情報の一元管理から分析等、ネットショップに必要な機能を集約

・対応可能なモールは業界最大級の50以上

・ネクストエンジンアプリによる柔軟な機能拡張

・ネクストエンジンアプリの開発・販売プラットフォームを提供

・契約社数：6,700社（2025年10月31日現在、幅広い業種・規模の企業が採用）

ネクストエンジンは、EC事業者の成長を継続的にサポートし、さらなるサービス向上に取り組んでまいります。

URL：https://next-engine.net

■NE株式会社 概要

名称 ：NE株式会社（東証グロース 証券コード：441A）

代表者 ：代表取締役社長CEO 比護 則良

所在地 ：神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目2-3 EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA 16階

設立 ：2022年5月2日

事業内容 ：EC支援・SaaS事業、地方創生・自治体支援事業、コンサルティング事業

企業サイト：https://ne-inc.jp

【本記事に関する問い合わせ】

担当 ： NE株式会社 広報担当

電話 ： 03-4540-6512

e-mail ： pr@ne-inc.jp