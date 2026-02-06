EIA規格に準拠した、キャスター付きオープンタイプの19インチネットワークラックを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、EIA規格に準拠し、ネットワーク機器から音響・検査機器まで幅広く収納できる小型ラック「CP-NWR10UBK（10U）」「CP-NWR15UBK（15U）」を発売しました。
省スペース設計ながら、設置環境に合わせて「床置き（キャスター移動）」と「壁掛け」の2通りの設置方法が選べ、様々な設置環境に柔軟に適応します。出張所や倉庫、大型店舗の設備管理に最適です。
【掲載ページ】
品名：ネットワークラックキャビネット
品番：CP-NWR10UBK（10U）/CP-NWR15UBK（15U）
標準価格：36,080円（税抜き 32,800円）/38,280円（税抜き 34,800円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CP-NWR10UBK
19インチマウント機器を搭載できる
ネットワークスイッチや音響・録画・検査機器まで幅広く搭載できます。
省スペース設計で、バックヤードや工場ライン、イベント会場など限られたスペースに効率よくマウントできます。
互換性の高いEIA規格を採用
業界標準のEIA規格に基づいた設計で、確かな性能と長期使用に耐える信頼性を確保しています。
見やすいユニット番号印字付き
機器のレイアウト作業時に取り付け穴を間違えないよう、ユニット番号が大きめに印字されています。
機器を設置できる2種類の棚板付き
機器の熱を逃がすスリットが付いた2種類の棚板が付いています。お好みの場所に設置できます。
簡単ネジ取り付け
ネジ（M6）が10個付属しています。ケージナットを挿入する手間がなく、ネジだけで機器固定できます。
ストッパー付きキャスター
キャスター付きなので、機器の調整や点検時など、ちょっとした作業もスムーズに行えます。
安定性と耐久性に優れた設計
スチール製の頑丈なフレームで、しっかり安定します。
ラインアップ
サイズは10U「CP-NWR10UBK(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CP-NWR10UBK)」と、15U「CP-NWR15UBK(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CP-NWR15UBK)」の2つからお選びいただけます。
CP-NWR10UBK
CP-NWR15UBK
-------------------------------
【関連ページ】
19インチラックマウント型用サーバーラック【小型タイプ(4U～15U)】
https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/server/search/list_index?list_id=1&min_unit=4&max_unit=16&pan_list=1(https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/server/search/list_index?list_id=1&min_unit=4&max_unit=16&pan_list=1)
サーバーラック・ハブ収納ボックス
https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/server/index.html
■サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-NWR10UBK
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-NWR15UBK
■サンワサプライ WEBサイト
https://www.sanwa.co.jp/
■サンワサプライ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/
■サンワサプライ X
https://twitter.com/sanwainfo
■サンワサプライ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP
■YouTube公式チャンネル
http://sanwa.jp/youtube
-------------------------------
https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5797-2237fdb48634eff786706abc47516c7f.pdf