MSI、幅広いニーズに応えるAM5マザーボード3機種を発売

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、最新のAMD Ryzen(TM) 9000シリーズプロセッサー対応の

B850/B840/A620Aチップセット搭載マザーボード「MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI」、「PRO B840-S EVO WIFI6E」、「PRO A620AM-G EVO WIFI」の3製品を、2026年2月13日（金）より発売いたします。

MSI MAX / EVOシリーズマザーボードは、大容量64MB BIOS ROMを搭載することで、今後登場予定の次世代CPUに対応できるようになっています。さらに、MAXシリーズには外部クロックジェネレーター「OC ENGINE」を搭載。グラフィックスカードやSSDなどのデバイスに影響を与えることなく、CPUベースクロックの調整ができ、最大で15%のゲーム性能の向上※を実現します。

※ゲームタイトルや、解像度、PC構成によって異なります。

【MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI】 税込40,980円

■製品URL：https://jp.msi.com/Motherboard/MAG-B850-GAMING-PLUS-MAX-WIFI

【MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFIの主な特徴】

- ヒートシンク、PCB、コネクタのすべてをホワイト統一し、ホワイトセットアップに最適なゲーミングモデル- 12+2+1フェーズの電源回路と大型の拡張ヒートシンクを搭載し、最新CPUの性能を引き出す- GPU・M.2 SSDの両方でPCIe 5.0接続に対応し、最新のハイエンドパーツを運用可能- 5G LAN + Wi-Fi 7を搭載し、高速なネットワークで快適なオンライン体験を実現- ねじを使用せずM.2デバイスの脱着が可能なEZ M.2 Clip II & EZ M.2 Shield Frozr IIを搭載- グラフィックスカードの固定をボタンを押すだけで解除できるようにしたEZ PCIE Releaseを搭載

【PRO B840-S EVO WIFI6E】 税込24,980円

■製品URL：https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-B840-S-EVO-WIFI6E

【PRO B840-S EVO WIFI6Eの主な特徴】

- どんな環境にも溶け込むシンプルなデザインと高品質部材を採用したスタンダードモデル- 2.5G LAN + Wi-Fi 6Eを搭載し、高速なネットワークで快適なオンライン体験を実現- 差し込むだけで取り付けできるマグネットスタンド内蔵のEZ Wi-Fiアンテナが付属- リアIOパネルにFlash BIOSボタンを搭載し、CPUやメモリなしでのBIOS更新に対応- ねじを使用せずM.2デバイスの脱着が可能なEZ M.2 Clip IIに対応- グラフィックスカードの固定クリップを大型化し、取り外しを簡単にした EZ PCIE Clip IIを搭載

【PRO A620AM-G EVO WIFI】 税込17,980円

■製品URL：https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-A620AM-G-EVO-WIFI

【PRO A620AM-G EVO WIFIの主な特徴】

- どんな環境にも溶け込むシンプルなデザインと高品質部材を採用したMicro-ATXマザーボード- 2.5G LAN + Wi-Fi 6Eを搭載し、高速なネットワークで快適なオンライン体験を実現- 差し込むだけで取り付けできるマグネットスタンド内蔵のEZ Wi-Fiアンテナが付属- ねじを使用せずM.2デバイスの脱着が可能なEZ M.2 Clip IIに対応- グラフィックスカードの固定クリップを大型化し、取り外しを簡単にした EZ PCIE Clip IIを搭載

