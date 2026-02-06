DUCATI100周年を記念し「DUCATI」と「MAMORIO」がコラボ

NEARIZE株式会社

NEARIZE株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：増木 大己、以下NEARIZE）は、紛失防止タグ「MAMORIO」において、イタリアの名門モーターサイクルブランド Ducati Motor Holding S.p.A. の創立100周年を記念したコラボレーションを実施します。

本取り組みでは、「DUCATI×MAMORIO」コラボレーションによる限定デザインのチャームを制作し、DUCATIオーナー様向けのノベルティとして展開いたします。

本チャームは、ドゥカティジャパンが実施する「ファースト・スロットルフェア」にて使用される、特別仕様のアイテムです。

■ ファースト・スロットルフェアについて

― 春より先に、心が走り出す ―

ドゥカティは、2026年に創立100周年という大きな節目を迎えます。

その特別な年の幕開けとして、ドゥカティジャパンでは「ファースト・スロットルフェア」を開催いたします。

本フェアでは、ドゥカティ100周年ロゴを冠した世界最薄クラスの紛失防止タグを、抽選で20名様にプレゼント。

本コラボレーションのためだけに製作された非売品であり、世界でわずか20個しか存在しない限定アイテムです。

100年の軌跡を祝う象徴として、手にされた方だけが持つことのできる“勲章“のような存在として、

DUCATIと過ごす時間に特別なストーリーを添えます。

■ トリコローレを刻印した、100周年記念デザイン

＜フェア概要＞- フェア期間2026年2月6日（金）～ 2026年3月1日（日）- 当選者発表2026年3月4日（水）- 対象モデルドゥカティおよびスクランブラー・ドゥカティ 全モデル- フェア内容期間中に、ドゥカティまたはスクランブラー・ドゥカティにご試乗・お見積りをされた方の中から、抽選で20名様に「Ducati 100周年ロゴ入り 財布に入れられる世界最薄クラスの紛失防止タグ」をプレゼントいたします。- 応募方法フェア特設ページ内の専用応募フォームにご入力のうえ、フェア期間中にご試乗およびお見積りを実施いただくことで、本フェアへのエントリーが完了します。※賞品のお渡しは、応募時にご選択いただいた正規販売店にて行う予定です。※当選者の方には、ドゥカティジャパンよりメールにてご連絡いたします。あわせて、応募時に選択いただいたドゥカティ正規販売店より、電話またはメールにてご案内いたします。

今回のコラボレーションチャームには、DUCATIを象徴するトリコローレカラーを刻印。

100周年という節目にふさわしい、シンプルでありながら存在感のあるデザインに仕上げています。記念品として手元に残したくなる特別感と、日常の中で使い続けられる実用性を両立し、

「しまっておく記念品」ではなく、日々の持ち物として寄り添うアイテムを目指しました。

■ 旅やツーリングの時間に、安心を添える存在として

MAMORIOは、持ち物とスマートフォンをつなぐことで、置き忘れや紛失に気づくきっかけをつくるプロダクトです。

ツーリングや旅行など、移動の多いシーンにおいても、持ち物に対する不安を軽減し、その時間をより快適に楽しむためのサポートを行います。

本コラボレーションでは、DUCATIオーナーのライフスタイルに自然に溶け込むことを意識し、用途や取り付け先を限定しない、自由度の高いチャームとして設計しています。

■ 「使える記念品」という新しい選択

これまでMAMORIOは、その小ささや軽さから、さまざまな持ち物と組み合わせて利用されてきました。

今回の限定チャームもまた、デザイン性と実用性を兼ね備え、持ち歩くこと自体が記念になるアイテムとして活用いただけます。

まだMAMORIOを使ったことがない方にとっては、初めてのきっかけとして。

すでにお使いの方にとっては、100周年という特別なストーリーを添える一品として。

それぞれのスタイルで楽しめるコラボレーションです。

■ 100周年の記憶を、日常の中へ

走った先の景色、旅先での出来事、その日の高揚感。

DUCATIと過ごす時間が、より印象深いものになるように。NEARIZEは今回のコラボレーションを通じて、記念と日常をつなぐ、新しい体験価値を提案します。

■ NEARIZE株式会社について

テクノロジーとデータの力で、「あたりまえに、気づかせる。」をミッションに掲げ、スマートタグ「MAMORIO」や法人向け資産管理ソリューション「MAMORIO Biz」、介護施設向け見守り通知サービス「リセツテル」、リサーチサービス「リサトル」などを提供しています。

近接検知技術とデータ活用を軸に、日常や社会に新しい“あたりまえ“を実現していきます。

NEARIZE株式会社（旧：MAMORIO株式会社）

所在地：東京都千代田区外神田3-3-5 ヨシイビル5F

代表者：代表取締役 増木 大己

設立：2012年7月

事業内容：スマートタグ「MAMORIO」、スマートタグを活用したIoTソリューション「MAMORIO Biz」の開発・販売および、アンケート調査を活用したリサーチマーケティング「リサトル」の提供

DUCATIコラボ担当者：白石 紘生

公式サイト：https://nearize.co.jp

