西尾張シーエーティーヴィ、東海エリア初の「まるごとホームサポート」販売開始

伊藤忠ケーブルシステム株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：高田 武幸、以下「伊藤忠ケーブルシステム」）と、家電・デジタル機器保証のグローバルリーダーであるアシュリオン・ジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：前田 隆志、以下「アシュリオン」）は、家電・デジタル機器サポート事業「まるごとホームサポート」の全国展開に向けた第10社目として、愛知県の海部・津島エリアを拠点とする西尾張シーエーティーヴィ株式会社（愛知県津島市、代表取締役社長：中野 治也、以下「クローバーTV」）が東海エリアで初めて販売開始したことをお知らせいたします。

ついに上陸！「まるごとホームサポート」、東海エリアでいよいよ始動。

「いつから使えるの？」「私の街でも加入したい！」――そんな皆さまの期待の声にお応えし、2025年7月の発表以来、全国から大きな反響をいただいていた「まるごとホームサポート(https://www.itochu-cable.co.jp/products/8977/)」が、ついに東海エリアでも提供を開始します。暮らしの安心を、これからは東海エリアの皆さまにも直接お届けします。

このたび、クローバーTVが東海エリア初の販売事業者となったことで、同社のサービスをご利用の方を対象にお申し込みが可能となりました。これにより、従来から本サービスを望まれていたお客様のご要望にお応えできるようになりました。

また、今後も全国のケーブルテレビ局と連携し、順次販売地域を拡大していく予定です。

クローバーTVの取り組み

クローバーTV(https://clovertv.jp/)は、海部・津島エリアの伝統行事や日常のニュースを通じ、地域の絆を育んできました。今回、東海エリアでいち早く提供を開始する「まるごとホームサポート」は、これまで画面を通じて繋がってきた皆様の「暮らしの現場」を直接お守りしたいという想いから生まれたサービスです。テレビやインターネットの相談から、住まいの急なトラブルまで。お困りごとの際に真っ先に顔が浮かぶ存在として、これからも西尾張エリアの皆様に寄り添い続けてまいります。

クローバーTVの代表は、次のように述べています。

「長年、地域の皆様と共に歩んできた私たちが、今、最も大切にしたいのは『暮らしの現場での安心』です。今回開始する『まるごとホームサポート』は、テレビやネットの枠を超えて、お客様の日々の困りごとに寄り添うための新しい挑戦です。海部・津島エリアの皆様にとって、困った時に真っ先に頼っていただける『顔の見える安心な窓口』として、これからも地域に根ざしたサービスを追求してまいります。」

「まるごとホームサポート」とは

「まるごとホームサポート(https://www.itochu-cable.co.jp/products/8977/)」は、家庭内のさまざまなデジタル機器をまとめて保証・サポートする新しいサービスです。

社会的意義：循環型経済への貢献

主な特長- 年中無休365日のサポート経験豊富な専門オペレーターが対応し、トラブル時も安心です。- 柔軟な保証内容故障や破損時には「修理」「交換」「金銭のお支払い」から最適な方法を選択可能。- 家中のデジタル機器をカバースマートフォン（基本2台）＋PC・タブレット・ゲーム機（本体）・プリンター・デジタルカメラ・スマートウォッチ・スマートスピーカー・ワイヤレスイヤホン等の8カテゴリーを台数無制限で対象。※スマートフォンは3台の追加が可能で最大5台までカバーします。- 過去購入製品も保証対象加入日から遡って5年以内に購入した製品もカバー（最長10年間保証）。

近年、サーキュラーエコノミー（循環型経済）への注目が高まっています。「まるごとホームサポート(https://www.itochu-cable.co.jp/products/8977/)」は、修理・交換を通じて製品を長く使う文化を支援し、廃棄削減や資源有効活用にも寄与します。

伊藤忠ケーブルシステムは、ケーブルテレビ事業者と共に地域社会のデジタル化を支え、循環型経済を志向することで、持続可能で豊かな生活の実現に取り組んでまいります。

西尾張シーエーティーヴィについて

西尾張シーエーティーヴィは1990年に設立され、愛知県の津島市、愛西市、弥富市、あま市、稲沢市（平和町）、清須市（旧清洲・新川町）、大治町、蟹江町を拠点に展開する地域密着型のケーブルテレビ局です。放送・インターネット・電話といった情報通信インフラの提供に加え、地域住民の多様なニーズに応える生活支援サービスの拡充に注力しています。また、木曽三川の豊かな自然や地域の伝統行事など、海部・津島エリアならではの魅力をきめ細やかに発信し、地域の情報発信拠点としての役割を担っています。さらに、行政と連携した防災情報の提供や地域活動の支援を通じて、安心・安全で活力ある地域コミュニティの形成に寄与しています。

URL: https://clovertv.jp/

アシュリオン・ジャパンについて

アシュリオン・ジャパン株式会社は、グローバルでテクノロジーケアサービスを展開する、Asurion の日本法人として、2004年の設立以来20年以上にわたり、日本市場で確かな実績を築いてまいりました。

世界中のベストプラクティスを取り入れながらも、日本のお客様の期待に応えるきめ細やかなサービスを追求し、特に国内大手通信会社との強固なパートナーシップを通じて、5,000万人以上のお客様をサポートしてきた経験があります。

現在では通信業界に加え、インターネットサービス企業や家電量販店など多様な業界のリーダー企業とともに、テクノロジーを活用した新たな価値の創造にも取り組んでいます。

URL: https://www.asurion.co.jp/

弊社について

伊藤忠ケーブルシステムは、1986年に伊藤忠商事のケーブルテレビ関連の子会社として設立しました。伊藤忠グループの一員として、放送、通信、音響分野のシステムインテグレーターとして、専門性を高め成長を続けてまいりました。現在では、ケーブルテレビ業界にとどまらず、CS/BS放送、地上波局、映画業界、ポストプロダクション、通信会社、IP放送、企業内映像配信などにビジネスを拡大しています。特定メーカーに依存しないマルチベンダー SIerの立場を生かし、高度なノウハウと豊富な実績に裏打ちされた提案力で、お客様の多様なニーズに応えております。

URL: https://www.itochu-cable.co.jp/

