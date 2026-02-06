エンタープライズ生成AIソフトウェア「Kasanare」がキヤノンITソリューションズ株式会社「ID Entrance」との連携を開始

カサナレ株式会社

カサナレ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安田 喬一、以下「カサナレ」）は、『現場から未来をつくる』をビジョンに、業務のリアルからイノベーションを生み出すことを目指しています。

この度カサナレが提供するエンタープライズ向け生成AIソフトウェア「Kasanare」において、キヤノンITソリューションズ株式会社が提供するクラウド型統合ID管理サービス「ID Entrance」とのシングルサインオン連携に対応したことをお知らせします。

連携の概要

今回の連携により、ID Entranceを導入している企業環境において、KasanareへのアクセスをID Entranceの認証・アクセス管理の枠組みの中で行うことが可能となります。

これにより、Kasanare専用のID・パスワード管理を新たに行うことなく、既存の社内認証フローに沿った形で生成AIの業務利用を進めることができます。

■ ID Entranceについて

キヤノンITソリューションズ株式会社が提供する「ID Entrance」は、各種クラウドサービスへのログインに使用しているIDやパスワードなどの情報を統合管理し、シングルサインオン機能（以下、SSO機能）により、複数のアプリケーションやサービスを、1つのID・パスワードで利用できるサービスです。また、多要素認証やクライアント証明書、IPアドレスを利用した認証機能をクラウド上で提供します。

URL：https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/cross-industry/sec/identrance

■Kasanareについて

企業が持つデータを学習し、「問い合わせ対応の自動化」「定型文書の作成」「社内ナレッジの検索補助」などの反復業務を自動化。さらに、データ修正や管理の手間を最大90%削減し、運用負担を軽減します。

独自技術「テクノロジーピース(R)」により、基礎データ作成、図形/画像解析、情報拡張、評価/改善など、必要な要素を自在に組み合わせ、要件に合わせたカスタマイズが可能。RAGやAIエージェントも標準搭載し、企業の成長を支えるAI基盤を提供します。

カサナレ株式会社について

カサナレ株式会社は、「現場から未来をつくる」をビジョンに掲げ、企業の知的資産を継続的な競争力へと変えるスタートアップです。独自のフィードバックシステムにより、AIの精度が自動で改善される自己進化型の仕組みを実現。さらに、複数のAIが連携して稼働するAIオーケストレーションを支える基盤を構築することで、エンタープライズ企業を中心に導入実績を拡大しています。

2025年には『Forbes JAPAN’s AI 50』『Japan Financial Innovation Award』にも選出されるなど、注目のスタートアップとして高い評価を受けています。