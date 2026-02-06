耐衝撃×MagSafe×リングスタンド。アウトドア対応人気モデル「GRAVITY Shock Resist Case Rugged.」の進化形iPhoneケース発売

ROOT株式会社

アウトドア向けモバイルギア・スマートフォングッズの商品開発および販売を行うROOT（ルート）株式会社は、「GRAVITY Shock Resist Case Rugged Plus. for iPhone」を2026年2月6日（金）111:00より販売します。

本製品は、ROOT CO.の定番として支持されてきた人気iPhoneケース「GRAVITY Shock Resist Case Rugged.」をベースに、MagSafe対応モジュールを内蔵したリングスタンドを背面に搭載したアップデートモデルです。米国MIL規格準拠の耐衝撃性能やPC×TPUの2層構造による高い保護力はそのままに、使い勝手と拡張性をさらに高めました。

「GRAVITY Shock Resist Case Rugged Plus.」はケース背面にMagSafe対応モジュールを内蔵したリングスタンドを搭載。リングが360度回転＆最大110度まで立ち上がる設計により、縦横自在なスマホスタンドとして動画視聴や通話など様々なシーンで活躍します。また、ケースを装着したままのMagSafe充電やMagSafeアクセサリーにも対応します。

下部には2つのカラビナループを備え、バックパックやベルトループへ直接取り付けが可能。別売りのカラビナリール「MAG REEL 360」や各種スマホショルダーストラップとの併用にも対応します。



無骨すぎないアウトドアテイストと、アルミ素材を用いたスリムなリングスタンドデザインにより、日常からアクティビティまで使う場所を選ばないiPhoneケースに仕上げました。

なお、対応機種は「iPhone16e」「iPhone17」の2機種となります。

・ 製品詳細

iPhone16e用iPhone17用

商品名：GRAVITY Shock Resist Case Rugged Plus.

販売価格：6,600円（税込）

販売日時：2026年2月6日（金）AM11:00～

入荷予定：2026年2月末より順次発送予定



●iPhone16e用

・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/item/iphonecase/gsrup-439285)

・ROOT CO.楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/rootco/gsrup-439285)

・ROOT CO.Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLGFKXHC)

●iPhone17用

・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/item/iphonecase/gsrup-439292)

・ROOT CO.楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/rootco/gsrup-439292/)

・ROOT CO.Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLGWJVPP)

【ROOT CO.について】

「自然の中での体験をより深く拡げ、更に豊かな体験へとしていきたい」、そうしたテーマの元に生まれたMOBILE GEAR BRAND「ROOT CO.」。自然の中でも都会でも、様々な環境で快適に使用できる商品を企画・デザインし、神奈川県箱根から発信しています。



【ROOT株式会社 概要】

会社名 ： ROOT株式会社

設立 ： 2016年8月

代表者 ： 代表取締役 三尋木 準

所在地 ： 神奈川県足柄下郡箱根町湯本192-8 ROOT CO. HAKONE BASE

事業内容 ： モバイルアクセサリー及び雑貨の販売