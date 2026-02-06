ハイアール、大阪府四條畷市にて小学生向け特別授業を開催

ハイアールジャパンセールス株式会社

ハイアール ジャパン セールス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国）と大阪府四條畷市は、2026年1月24日（土）に、「冷蔵庫・冷凍庫の原理について」、「冷蔵庫・冷凍庫や冷凍食品の未来とSDGｓについて」などをテーマとした小学生向け特別授業を開催しました。

■特別授業の内容について

本授業は、大阪府四條畷市教育委員会が主催する、企業が出張形式で実施する小学生向け学習プログラムの一環として行われました。本プログラムは、学校の授業では触れる機会の少ない身近な製品の仕組みや原理について、専門的な知見を持つ企業が分かりやすく伝えることを目的としています。その第1回目として、ハイアール ジャパン セールス株式会社が授業を担当しました。

当日は、四條畷市在住の小学生約50名が参加。冷蔵庫・冷凍庫が冷える仕組みや冷気が逃げにくい理由といった基礎的な内容から、冷凍食品とSDGsの関係、冷蔵・冷凍技術が支えるこれからの暮らしについてまで、幅広く理解を深めました。

ハイアール ジャパン セールス株式会社は、今後も製品や技術を通じて学びのきっかけを提供し、地域社会と連携した教育支援や社会貢献活動に注力してまいります。また、「教育・社会貢献につながる新しい企業モデルの活動」を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいりたいと考えています。

ハイアール ジャパン セールス株式会社について：

ハイアール ジャパン セールス株式会社は、ハイアールグループ(本社：中国山東省青島市)の日本における Haierブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUAブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域(HP：https://haier.co.jp/)の日本法人です。

日本で展開するHaierブランドは「世界から日本へ新しい家電のワクワクを届ける」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本中の人々に“驚きと発見”を届けてまいります。

お客さまからの商品に関するお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-865-812

（携帯電話・PHSからは ナビダイヤル 0570-020-812（有料））[受付時間9:00-18:30 年中無休]