世界のトップブレイカーが東京に集結！3月21日（土）ニューピアホール「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」Tokyo World Final開催

富士フイルム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：後藤 禎一）は、ブレイキン（ブレイクダンス）のワールド・チャンピオンシップ「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」Tokyo World Finalが3月21日にニューピアホール(東京都港区)にて開催されることをお知らせします。「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」は、instax(TM)”チェキ”のさらなる認知拡大に向けて、当社が2022年3月より特別協賛している国際大会です。

「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」は、ブラジル・サンパウロ大会(2025年6月)、オランダ・ヘールレン大会(同年8月)、南アフリカ・ケープタウン大会（同年12月）、そして初開催となったインド・デリー大会（2026年1月）を通して、世界中のブレイキンコミュニティやブレイキンの文化を盛り上げてきました。これまでの大会には71か国から、2,469名のブレイカーが出場。今回の日本大会”Tokyo World Final”には4大会の優勝者が集結。さらに世界各地のブレイカーも加わる、世界王者を決める頂上決戦です。世界トップクラスのブレイカーたちによる熱いバトルが、観客席のすぐ目の前に設けられたダンスフロアで繰り広げられます。会場全体に満ちる熱気と一体感に包まれ、ブレイカーの息づかいまで感じられる臨場感あふれるバトルをお楽しみください。

当社は本日から2月23日までの期間で、instax(TM)“チェキ”公式InstagramアカウントにてTokyo World Finalの観戦ペアチケットが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」Tokyo World Finalのキービジュアル

■特設WEBサイト

https://instax.jp/breaking/tokyo2026/(https://instax.jp/breaking/tokyo2026/)

■Tokyo World Final概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13110/table/332_1_09f98a4634830e154dfb1adb190bca33.jpg?v=202602061151 ]大会ロゴ

■主な出場予定選手

B-Boy/男子選手

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13110/table/332_2_1f23f8d42330aa5da8e85427d51165d1.jpg?v=202602061151 ]

B-Girl/女子選手

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/13110/table/332_3_0e5d556f51dccede50aac896943d91ee.jpg?v=202602061151 ]

Crew/団体

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/13110/table/332_4_0ea42a082a8d65d39c730791d3768e66.jpg?v=202602061151 ]

出場予定選手の情報は、特設WEBサイト（https://instax.jp/breaking/tokyo2026/）にて順次公開します。

■大会概要

・大会名称：「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」

・2025年度ツアー詳細：

2025年6月14日（ブラジル・サンパウロ）

2025年8月15～17日（オランダ・ヘールレン）

2025年12月6日（南アフリカ・ケープタウン）

2026年1月31日（インド・デリー）

2026年3月21日（日本・東京）

・大会ウェブサイト： https://undisputedmasters.com/

・大会公式Instagram： ＠undisputedmasters(https://www.instagram.com/undisputedmasters/)

■歴代優勝者

Undisputed Masters Tokyo World Final 2025 優勝者

・B-Boy：Jeffro（アメリカ）

・B-Girl：Syssy（フランス）

・Crew：Red Bull BC One All Stars（混合）

・Junior：Haluto（日本）

B-Boy Jeffro（アメリカ）B-Girl Syssy（フランス）Crew Red Bull BC One All Stars（混合）Junior Haluto（日本）

Undisputed Masters Tokyo World Final 2024 優勝者

・B-Boy：Samuka（ブラジル）

・B-Girl：Nicka（リトアニア）

・Crew：Jinjo Crew（韓国）

・Junior：Jason (中国)

Undisputed Masters Tokyo World Final 2023 優勝者

・B-Boy：Phil Wizard（カナダ）

・B-Girl：Nicka（リトアニア）

・Crew：Body Carnival（日本）

■Tokyo World Finalの観戦チケットが当たるプレゼントキャンペーン！

25組50名様に3月21日(土)の観戦チケットが当たるキャンペーンを実施します。2月6日から2月23日の期間中、instax(TM)“チェキ”公式Instagramアカウント(@cheki_instax(https://www.instagram.com/cheki_instax/))をフォローして、キャンペーン投稿に「出場選手へ届けたい応援メッセージ」をコメントするだけで、簡単に参加できます。詳細は特設WEBサイト（https://instax.jp/breaking/tokyo2026/）をご覧ください。

■Undisputed Mastersについて

2013年に設立された団体「Undisputed Masters」は、各地域の権威あるブレイキン大会を一つの世界ツアーとして確立し、さらに各大会のチャンピオンが競い合うマスターズ選手権を創設しました。2014年から2019年までに、Undisputed Masters「World B-Boy Series」として、52の大会と6つのMastersイベントを開催。また、Undisputed Mastersが独自に開発した「Trivium審査システム」は、多くの国際大会にも導入されています。

■instax(TM)“チェキ”について

日本で“チェキ(TM)”の愛称で親しまれているインスタントフォトシステム instax(TM)は、1998年の発売以降、時代とともにトレンドや進化する技術を取り入れ、アナログインスタントカメラに加えて、デジタル技術を取り入れたハイブリッドインスタントカメラ、スマホプリンター、手のひらサイズカメラとラインアップを拡充。多様な写真の楽しみ方を提供し、ユーザー層を拡大しています。現在、instax(TM)は世界100か国以上で展開し、累計で1億台以上を販売しています。

instax(TM)シリーズの現行ラインアップ

* instax、およびチェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。