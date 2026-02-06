【新発売│最大60時間再生】解像度の高いクリアなサウンドを実現。デュアルドライバー×アダプティブノイズキャンセリングを搭載したワイヤレスイヤホン「Epic pods ANC」

JLab Japan株式会社

2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得した「JLab」の日本法人、JLab Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横張 亮輔）は、2026年2月6日（金）より、JLab日本公式サイト（公式通販）、楽天市場内公式ストアおよび、Yahoo!ショッピング内公式ストアにて、「Epic Pods ANC」を19,800円（税込）で販売いたします。（Amazonは順次発売予定）

Epic Pods ANC 販売価格：19,800円（税込)製品ページはこちら :https://jlab-audio.jp/products/epic-pods-anc

最大60時間の長時間再生が可能なハイレゾ対応の「Epic Pods ANC」は、2種類のドライバーとアダプティブノイズキャンセリングによるノイズ低減で、解像度の高いクリアなサウンドを実現したステム型のワイヤレスイヤホンです。6つの高性能マイクが通話時の音をクリアに相手に届けることも可能に。充電切れを心配することなく、低域から高域までバランスのとれたサウンドと、快適な通話をお楽しみいただける1台です。

「Epic Pods ANC」6つの特長

▍１.充電切れの心配無し！最大60時間の長時間再生

ANCオン時でもイヤホン単体で最大13時間の連続再生が可能に。また、ANCオフ時に充電ケースを併用すれば、最大60時間も連続再生できるパワフルさも兼ね備えています。充電ケースはワイヤレス充電または、USB Type-Cケーブルで充電することができます。さらに、わずか10分の急速充電で5時間の再生も可能です。

▍２.2種類のドライバーが解像度の高いクリアなサウンドへ

迫力とキレのある低音を表現するダイナミック・ドライバーと、繊細で透明感のある高音を再現する米国Knowles社製バランスド・アーマチュア型ドライバーを搭載。2つのドライバーが融合することで、低域から高域までバランスの取れた、解像度の高いクリアなサウンドを実現しています。

▍３.アダプティブノイズキャンセリング+外部音取り込みモード

環境に応じたノイズ調整で、最大42dBまで周囲の音を低減するアダプティブノイズキャンセリングが、常に最適なリスニング空間を保ちます。

また、周囲の音を取り入れたいときは、外部音取り込みモード（Be Aware）に切り替えることもできます。

▍４.ハイレゾ対応+空間オーディオが生み出す、没入感のあるサウンド

LDAC対応（Android）で、音の細部や空気感まで描き出すハイレゾ再生を実現。iOSでもコーデックAACにより、ボーカルや楽器の一音一音をクリアに再生します。さらに、空間オーディオにも対応し、音が立体的に広がることで、ライブやコンサートを思わせる没入感を味わえます。

▍５.「タッチ&プッシュ」2つの操作で、音楽再生や音量を自在にコントロール

音楽の再生やスキップは、ステム（軸）をタッチ、プッシュするだけの簡単操作。また、JLabアプリを使えば操作を自分好みにアレンジでき、思い通りのリスニング体験を叶えます。

▍６.Bluetoothマルチポイント

最大2台のデバイスと同時接続ができるEpic Pods ANC。

パソコンで動画を視聴している最中に、スマートフォンに電話がかかってきても、自動で切り替えることができるため、手間がかかりません。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=H0boBDz2I0M ]

製品ページはこちら :https://jlab-audio.jp/products/epic-pods-anc

JLab（ジェイラブ）とは

“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。

※1 Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Stereo Headphones, Band Type: No Wire/No Band, Under ＄50 Segment, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024 ／ Circana, LLC, Retail Tracking Service, Stereo Headphones, Headphone Style: In Ear Clip and Ear Bud Clip, Band Type: No Wire/No Band, Water Resistant, Under ＄100, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024

