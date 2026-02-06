建設業の業務効率化を抜本的に進化させる2次元汎用CAD『ARCDRAW 17』 2026年3月13日（金）発売

株式会社ダイテック

このたび株式会社ダイテック(本社：東京都品川区、代表取締役社長：野村 明憲)は、1996年の初代発売以来、多数の建設業ユーザーから支持されてきた2次元汎用CAD「ARCDRAW」シリーズの最新バージョン『ARCDRAW 17』を、2026年3月13日（金）より全国発売いたします。

本シリーズはこれまでに 累計約30,000本以上を販売しており、設計・施工・設備・積算など幅広い建設実務の現場で活用されています。

本製品は、建設現場や設計業務で日々求められる「作業効率の最大化」と「データ互換性の確保」を両立することを狙いとして設計されました。多様なCADデータの取り扱いを強化する「DRA-CADファイル一括読込」機能や、AutoCAD 2026相当のデータ入出力対応により、プロジェクト間・他社ソフト間の連携負荷を大幅に低減します。また、現場実務で負担となっていた手作業のデータ転記・加算作業を省力化する機能も多数搭載しています。

■ 開発背景：建設業の“手戻り”をなくすCADへ

建設業においては、複数のCADツールで作成された図面データの受け渡しや、資料化・数量拾い作業の手間が長年課題として指摘されてきました。ARCDRAWシリーズはこうした実務のボトルネックを解消し、2次元図面作成業務の生産性を継続して高めるために進化してきました。直感的な操作性と、他社CADとの高い互換性により、多くの現場で選ばれ続けています。

■ 注目すべき『ARCDRAW 17』の4大強化点

- 建設プロジェクトのデータ連携を“強固に”プロジェクトでは複数CADが混在することが一般的です。『ARCDRAW 17』は、DRA-CAD形式（.mpx、.mpw、.mpp）をまとめて読込できる一括処理機能を新搭載。また、AutoCADの最新バージョン（2026相当）の入出力をネイティブ対応し、相互運用性を飛躍的に向上しました。これにより、外部協力会社や設計部門とのデータやり取りの手間とエラーを大幅に削減します。- 図面内データのCSV出力で“転記作業”ゼロへこれまで表内の文字や数量をExcel等に転記する際、手入力が必要でした。『ARCDRAW 17』では、表内文字列をそのままCSV形式で出力できる機能を実装し、集計・資料化作業を劇的に効率化。手作業に起因するミスも防ぎます。- 軽快な数値処理で“電卓不要”の作図体験選択した数値を即時に加算し、作図結果として反映する数値加算機能を搭載。面積・長さ・数量拾い作業などの定型処理が飛躍的にスピードアップし、現場での判断・修正がスムーズになります。- ARCDRAWと現場をリアルタイム接続「ARCDRAW17」は、建設現場向けサービス「現場Plus TF」との連携機能を搭載。作図した図面を直接アップロード・共有できるほか、スマートフォンやタブレットで登録した図面（PDFファイル）の閲覧、朱書きや写真の貼付ができます。ARCDRAW図面の新たな活用がはじまります。

■ 製品概要

製品名：ARCDRAW 17

https://www.daitec.jp/sales/draw_17.html

発売日：2026年3月13日（金）

価格：66,000円（税込）

動作環境：Windows 11 / Windows 10（64ビット版）

※仮想環境ではご利用いただけません。

※ライセンス認証時にインターネット接続が必要です。

■ お問い合わせ先

株式会社ダイテック ARCDRAW受注センター

電話番号 03-5762-3523

FAX番号 03-5762-3513

E-mail arc-info@daitec.co.jp

株式会社ダイテック 会社概要

＜本社所在地＞〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目16番19号大森MHビル

＜設立＞1969年10月

＜代表者＞代表取締役社長 野村 明憲

＜事業内容＞

・住宅産業向けクラウドの開発・提供

・石油販売業向け情報処理サービスの開発・運用

・建設業向けCADの開発・販売

＜親会社＞株式会社ダイテックホールディング

＜URL＞https://www.daitec.co.jp/