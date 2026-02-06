【bb.q オリーブチキン】バレンタインは、本格韓国スイーツを。外はサクッと、中はもっちり♪思わずもう一口食べたくなる人気の「チーズボール」が今だけ300円（税込）

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が国内で運営する、韓国No.1フライドチキンブランド『bb.q オリーブチキンカフェ（以下、オリーブチキンカフェ）』は、2026年2月9日（月）から2月14日（土）までのバレンタイン期間限定で、「チーズボール」キャンペーンを実施します。


外はサクッと、中はもっちりとした食感が特長の人気韓国スイーツ「チーズボール」（プレーン・いちご・チョコ）を、通常価格390円（税込）のところ、期間中は300円（税込）でご提供します。バレンタインシーズンにぴったりな、本格韓国スイーツをおトクにお楽しみいただけます。



思わずもう一口食べたくなる♪人気の「チーズボール」が今だけ300円（税込）

【バレンタインに楽しむ、人気の韓国スイーツ】


『オリーブチキンカフェ』が提供する「チーズボール」は、外はサクッと、中はもっちりとした食感が特長の、韓国で親しまれている定番スイーツです。チキンのお供としてはもちろん、軽食やデザート感覚でも楽しめる一品として、幅広いシーンでご好評をいただいています。



本キャンペーンでは、プレーン・いちご・チョコのチーズボール全種を対象に、バレンタイン期間限定の特別価格でご提供します。


ほんのり甘さのある生地とチーズのコクを楽しめるプレーン、やさしい甘酸っぱさが広がるいちご、ほろ苦さと甘さのバランスが楽しめるチョコと、それぞれ異なる味わいをお楽しみいただけます。



お食事のあとにもう一品のデザートとしてはもちろん、友人や家族とシェアして楽しむひとときや、自分へのちょっとしたご褒美にもおすすめです。


バレンタイン期間限定のおトクなこの機会に、本格韓国スイーツ「チーズボール」を、ぜひお楽しみください。


【バレンタイン　チーズボールキャンペーン】

■対象商品：


チーズボール各種


・プレーン


・いちご


・チョコ


・3種ミックス



■キャンペーン価格：390円　⇒　300円（税込）



■キャンペーン期間


2026年2月9日（月）～2月14日（土）



■対象店舗


全国の「bb.q オリーブチキンカフェ」各店舗







プレーン

いちご

チョコチーズボール

3種チーズボール

■『bb.q』とは　~It’s More Than a Name.　It’s a Promise.~

ブランド名「bb.q」は 「Best of the Best Quality（最高品質の中の、最高）」を意味し、 すべての店舗ですべてのお客様にその品質を提供することをお約束するものです。



私たちが提供するすべてのフライドチキンのレシピは、 韓国における長年の伝統と、「bb.q」が最先端の品質と味を追求するために 韓国ソウルに設立した『チキン大学』の最新研究を融合させたものです。 このレシピにより、今まで味わったことのないほどサクサクで、ジューシーで、柔らかなフライドチキンを、さまざまな味をブレンドしたバラエティ豊かなソースやパウダーでお楽しみいただけます。






■bb.q　オリーブチキン概要　

【住所】　　東京都大田区羽田1-1-3


【設立】　　2016年12月


【公式HP】　https://bbq-olivechickencafe.jp/


■ワタミ株式会社

【住　　　所】 東京都大田区羽田 1-1-3


【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO　渡邉　美樹


【設 立】 1986 年 5 月


【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業


【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp