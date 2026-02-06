キャンプで手軽に干物調理ができる！中身が見えるフードドライヤー「（野電）エレキャン・HIMONOドライヤー」新発売！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、キャンプでも手軽に本格的な干物づくりが楽しめるフードドライヤー「（野電）エレキャン・HIMONOドライヤー」を、2026年2月上旬より新発売いたしました。

【（野電）エレキャン・HIMONOドライヤー 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11649

本アイテムは、野外でも使用可能なAC100Vの電化製品「エレキャン」シリーズから新登場した、キャンプでも手軽に本格的な干物づくりが楽しめるフードドライヤーです。食材を切ってトレーに並べるだけで、ドライフルーツやビーフジャーキー、干物など、さまざまなドライ食品を手軽に作ることができます。天日干しとは異なり、天候や空気の汚れ、虫や鳥を気にすることなく使用できるため、アウトドアはもちろん、自宅での使用にも最適です。

本体には、乾燥の進み具合を外から確認できる透明トレー5段式を採用。魚・野菜・果物など複数の食材を一度にたっぷり調理ができます。温度はダイヤル操作で35℃～75℃まで細かく調整でき、食材の種類や厚みに合わせた最適な温度管理が可能です。さらに、タイマー機能も搭載しており、食材に応じた乾燥時間を設定できるため、初めて使用する方でも安心してお使いいただけます。

食材をしっかり乾燥させることで、通常は数日しか日持ちしない食材も長期保存が可能になります。常備食づくりはもちろん、キャンプやハイキングなどのアウトドアに持参すれば、食材の軽量化や調理時間の短縮にも役立ちます。キャンプでのおつまみづくりをはじめ、健康や美容を意識する方、お子様・ペットに無添加のおやつを手作りしたい方にもおすすめです。また、アイシングクッキーの乾燥や、ドライフルーツを使ったフルーツティー、乾燥野菜のストックなど、幅広いアレンジ調理にも対応し、キャンプシーンにおける「食」の楽しみ方をさらに広げます。

消費電力はわずか350Wの省エネ設計で、1時間あたりの電気代は約12円※と長時間の連続使用でも電気代を気にせずお使いいただけます。使用後はトレーと蓋は丸洗い可能なため、お手入れも簡単でいつでも清潔にお使いいただけます。

※2025年全国の電力会社10社平均から算出

天候を気にせず、キャンプでも手軽に本格的な干物づくりが楽しめるフードドライヤー「（野電）エレキャン・HIMONOドライヤー」を、キャンプ料理や保存食づくりなど、アウトドアシーンやご家庭にてぜひご活用ください。

・製品概要

【（野電）エレキャン・HIMONOドライヤーの使い方】

1）適当な大きさに食材をカット

2）食材が重ならないようにトレーに並べる

3）電源を入れ、温度・タイマーをセットして完了

消費電力はわずか350Wで1時間あたりの電気代は約12円。長時間の連続使用でも電気代を気にせず使用可能。使用後はトレーと蓋は丸洗いできるため、お手入れも簡単。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1030_1_dd61c67418b99989fe9340fb9bb72c33.jpg?v=202602061151 ]

【（野電）エレキャン・HIMONOドライヤー 】https://youtu.be/ATqkGkqfLnM

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ATqkGkqfLnM ]

エレキャンシリーズ ～電源サイトで使える野電～

電気（Electric）とキャンプ（Camp）をかけ合わせたロゴスらしいネーミングの「エレキャン」シリーズ。野外でも使用可能な電化製品「野電」シリーズから、キャンプ場の電源サイトやポータブル電源で使える、AC100Vの電化製品を集めたアイテムが新たにラインアップ。エレキャンシリーズなら、エアコンや冷凍冷蔵庫、調理家電まで使えて、まるでおうちにいるみたいに快適なキャンプが楽しめます。ちょっとした「電気の便利さ」でキャンプの楽しみ方が広がる、そんなシリーズです。

【 エレキャンシリーズ 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=819

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=iNaynZyP0YY ]

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2026年1月29日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 26モデル 第6弾 】https://www.logos.ne.jp/news/1559

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=836

「（野電）エレキャン・HIMONOドライヤー」は、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売いたします。

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【（野電）エレキャン・HIMONOドライヤー 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11649

