コスモスイニシアのシェアレジデンス「nears横浜白楽」にパナソニックのLAUNDROOMを導入

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（以下、コスモスイニシア）が運営するシェアレジデンス「nears（ニアーズ）横浜白楽」に、パナソニック株式会社（以下、パナソニック）の洗濯乾燥機シェアクラウドサービス「LAUNDROOM（ランドルーム）」を導入します。「nears横浜白楽」は2026年2月21日に入居開始予定で、コスモスイニシアの物件にLAUNDROOMを導入するのは今回が初めてです。

LAUNDROOMは、シェア型賃貸住宅など共用の洗濯機を必要とするところへ、パナソニック製の最新ドラム式洗濯乾燥機とともに、遠隔管理システム、メンテナンスサポートなどを提供し、入居者には利便性向上を、物件管理者にはコスト削減や業務負担の軽減を実現するクラウドサービスです。入居者からは「スマホで稼働状況や完了を確認できる点が便利」といった声が寄せられ、管理者からも「放置洗濯物への対応や故障対応の負担が軽減された」と好評を得ています。

コスモスイニシアのnearsは、「“ゆるやかな隣人”のいる新しい暮らし」をコンセプトにしたシェアレジデンスで、このたび第2弾の「nears横浜白楽」を竣工しました。nearsの提案する新しい暮らしのあり方と、LAUNDROOMのもつ洗濯機の共同利用をさらに快適なものにするコンセプトの親和性が高く、今回の導入につながりました。「nears横浜白楽」の共用フロア設置の洗濯機のうち、5台がLAUNDROOMに対応しています。

また、2026年5月に竣工する「nears五反田」にもLAUNDROOMの導入を予定しており、今後もコスモスイニシアとパナソニックは、入居者のより便利で快適な生活をサポートしていきます。

【物件概要】

■nears横浜白楽

所在地：神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目5番地5

アクセス：東急東横線「白楽」駅 徒歩6分

構造・規模：RC造／地上10階建

総戸数：63戸

入居開始：2026年2月21日

ウェブサイト： https://www.cigr.co.jp/nears/location/yokohamahakuraku/

【LAUNDROOMとは】

LAUNDROOM（ランドルーム）は、シェア型賃貸住宅や学生寮・社宅などの共用洗濯環境で生じる不便や管理負荷を解消する、パナソニックのクラウド型ランドリーサービスです。IoT対応のななめドラム式洗濯乾燥機とシステムを組み合わせ、入居者には空き状況の確認や洗濯完了通知など、管理者には24時間365日の修理受付や稼働データを活用した運用効率化などを提供することで、共用部での洗濯をより快適で安心な環境とすることを目指しています。

・LAUNDROOM ウェブサイト

https://www.panasonic.com/jp/company/pmj/new-business/solution/laundroom.html