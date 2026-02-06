SB C&S、環境に配慮した素材「LIMEX」を名刺に採用

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、社員が使用する名刺において、紙の代替素材として石灰石を主原料とした環境負荷の低い「LIMEX（ライメックス）」を採用します。

「LIMEX」とは、鉱物由来の（石灰石）炭酸カルシウムなど無機物を50％以上含む、環境に配慮した新素材です。「LIMEX」を使用することで、石油由来プラスチックや水資源などの使用量を削減し、限りある資源の保全に貢献します。

SB C&Sは、ソフトバンクグループ各社と連携し、2030年までに事業活動で使用する電力などによる温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」達成を目標に掲げています。また、ICT機器の販売の一環として、不要になったICT機器の買い取りを行い、買い取った製品のリユース・リサイクルを推進しています。

今後も事業の取り組みや社員ひとりひとりの活動を通して、地球・地域の一員として広く社会に貢献していきます。

●LIMEXは株式会社TBMの登録商標です。

●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

●その他、この取り組みに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。