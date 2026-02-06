MSI、Intel Core(TM) Ultra 200SシリーズCPU対応のH810チップセット搭載マザーボード「PRO H810M-B WIFI6E」を発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、最新のIntel Core(TM) Ultra 200Sシリーズプロセッサー対応のH810チップセット搭載マザーボード「PRO H810M-B WIFI6E」を、2026年2月13日（金）より発売いたします。

本製品は、ケースへの組付けやSSD・GPUの脱着が簡単になるEZ DIY設計を搭載したコストパフォーマンスに優れるMicro-ATXマザーボードです。高速な2.5G LANだけでなく、便利なWi-Fi 6E機能も搭載し、PC本体の置き場所に困ることはありません。さらに、PCIe 5.0 x16スロットを搭載し、高性能GPUをサポートするためゲーミング用途でも活躍できる製品となっています。

【PRO H810M-B WIFI6E】 税込22,980円

■製品URL：https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-H810M-B-WIFI6E

【PRO H810M-B WIFI6Eの主な特徴】

- 白・黒のどちらのセットアップにも合うシンプルなデザインを採用したMicro-ATXマザーボード- PCIe 5.0 x16スロットを搭載し、最新のグラフィックスカードに対応可能- ねじやドライバーを使用せずにM.2 SSDの脱着が可能なEZ M.2 Clip IIに対応- グラフィックスカードのロッククリップを指で押しやすいように大型化したEZ PCIe Clip IIを採用- 組立の手間をなくし端子を保護する、利便性と美観を両立したプリインストールI/Oシールドを採用- 2.5G LAN + Wi-Fi 6Eを搭載し、高速で安定したネットワーク環境を構築可能

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング（True Gaming）」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.