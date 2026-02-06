【アンカー・ストア】全国50店舗目となる「Anker Store ルミネエスト新宿」をオープン！さらに鹿児島・西宮・横浜・沼津に計4店舗を今春順次出店

アンカー・ジャパン株式会社

全国50店舗目となる常設直営店「Anker Store ルミネエスト新宿」を2026年3月12日（木）にオープン。新宿エリアに初出店するほか、2026年2月以降、鹿児島、西宮、横浜、沼津に計4店舗を順次オープンいたします。日本各地のお客様に製品をお手にとってご覧いただけるよう、最新製品を中心に幅広くラインナップしております。

アンカー・ジャパン株式会社の子会社として常設直営店Anker Storeの運営事業を担うアンカー・ストア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：猿渡 歩）は、2026年3月12日（木）に全国50店舗目となる常設直営店「Anker Store ルミネエスト新宿」をオープン。さらに2026年2月以降、「Anker Store アミュプラザ鹿児島」、「Anker Store 阪急西宮ガーデンズ」、「Anker Store ららぽーと横浜」、「Anker Store ららぽーと沼津」の計4店舗を順次オープンいたします。

Ankerグループの製品を実際に手に取って体験しながら、お客様一人ひとりのライフスタイルや使用シーンに合わせた製品のご提案ができる場として2018年の事業開始以来、全国に店舗展開を拡大し、「Anker Store ルミネエスト新宿」はAnker Storeの記念すべき50店舗目の店舗となります（※）。

本店舗は、新宿駅のJR新宿駅 中央東改札または東改札から徒歩1分の良好な立地に位置する、「ルミネエスト新宿」の5階、北側エスカレーター近くにオープンします。店内にはスマートで豊かな生活をサポートするAnkerグループの最新・人気製品を幅広くラインナップします。通勤・通学の必需品であるモバイルバッテリーや完全ワイヤレスイヤホンを始め、ロボット掃除機やポータブル電源も実機を展示し、実際に製品サイズや機能を確認、比較しながらご検討いただけます。幅広いお客様に通勤通学やお買い物の合間に気軽にお立ち寄りいただける店舗です。この度オープンを記念し、特別キャンペーンとして、先着100名様限定でモバイルバッテリーや完全ワイヤレスイヤホンなどの人気製品を詰め合わせた福袋「Anker HappyBag」を15,000円 （税込）でご購入いただける「Anker Store 50店舗目記念キャンペーン」を実施いたします。

また今春Anker Storeは出店をより一層拡大し、2026年2月に「Anker Store アミュプラザ鹿児島」、3月には「Anker Store ルミネエスト新宿」に加えて「Anker Store 阪急西宮ガーデンズ」、「Anker Store ららぽーと横浜」、「Anker Store ららぽーと沼津」の計4店舗を順次オープンいたします。

※ 2026年2月6日現在、営業中の店舗数（移転や閉店した店舗は含まない）

店舗概要

● Anker Store ルミネエスト新宿

全国50店舗目のAnker Storeの常設直営店として、新宿駅のJR新宿駅中央東改札または東改札から徒歩1分の好アクセス立地に出店。「ルミネエスト新宿」の5階、北側エスカレーター近くに位置し、店内にはスマートで豊かな生活をサポートするAnkerグループの最新・人気製品を幅広くラインナップいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/622_1_458f165957a85509dacfdae216be137a.jpg?v=202602061151 ]

● その他の店舗

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/622_2_c3c0ffcdc73cd27c4888fbdec2f60322.jpg?v=202602061151 ]

企業情報｜ アンカー・ストア株式会社について

アンカー・ストア株式会社は、アンカー・ジャパンの子会社として常設直営店Anker Storeの運営事業を担っています。2018年6月に第一号の直営店を出店したのを皮切りに、ショップインショップなど新しい取り組み形態のもと、全国に店舗を拡大してきました。より多くのお客様にAnkerグループ製品を手に取っていただく機会を創出し、Ankerグループのコーポレート・ミッションである「Empowering Smarter Lives」の実現を力強く推進して参ります。

アンカー・ストア株式会社（概要）

本社 ：〒107-6408

東京都港区赤坂二丁目17番22号 赤坂トラストタワー8階（アンカー・ジャパン内）

代表者 ：代表取締役CEO 猿渡歩

設立 ：2021年4月1日

資本金 ：3,000万円

TEL ：03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容 ：店舗の企画、開発および運営

製品、コンピューター関連機器の企画、製造、販売および輸出入

これに付帯または関連する一切の事業

資本構成 ：アンカー・ジャパン株式会社 100%

公式サイト：https://store.ankerjapan.com/

知的財産権について

- Anker、SoundcoreおよびEufyは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です