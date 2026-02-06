第51回衆議院議員総選挙のあとは、全商品10％OFFの「にゃんばるストア」で一芸家電をGET！SunRuck「センキョ割」を初めて実施。

株式会社ACROVE

SunRuck直営「にゃんばるストア」は初めてセンキョ割を実施。期間限定で、全商品10％OFF！

一芸特化型家電を多く展開するプライベートブランドSunRuck（サンルック、本社：宮城県大河原町）は、2026年2月8日（日）に予定されている第51回衆議院議員総選挙に合わせ、「センキョ割」（以下、本施策、後援：センキョ割学生実施委員会）を、2月8日より期間限定で実施することをお知らせいたします。選挙のあとは、お客様の生活を明るくするSunRuckの商品が、全品10%OFFで手に入れられるオンラインストアの「にゃんばるストア」に是非お越しください。

◆「センキョ割」実施背景

にゃんばるストア店舗ページ :https://nyanbaru-store.com/

「センキョ割」とは、選挙の際に投票所で受け取る「投票済証明書」を提示することで、実施企業の割引や特典などのサービスを受けられるキャンペーンです。

（ご参考：センキョ割公式サイトhttps://senkyowari.com/）

SunRuckは、若い世代を中心に選挙について関心を持ってもらうことを目的に「センキョ割」の取り組みを広めている「センキョ割学生実施委員会」に賛同し、今年初めてセンキョ割を実施いたします。

本施策が、一人でも多くの方の投票に行くきっかけになればと思います。

よりよい生活を思う一票が、お客さまのよりよい生活に還元されるよう、SunRuckは生活家電・雑貨など全商品を10％OFFで提供します。投票を済ませたあとは、SunRuckでお得にお買い物体験を楽しんでください！

◆SunRuckセンキョ割の概要

家庭用生ゴミ再生機（上段）、挟んでシワを伸ばす衣類用スチームアイロン（中段）、99.99％除菌小型衣類乾燥機（下段）もセンキョ割実施「にゃんばるストア」で10%OFF！- 期間：2026年2月8日(日)～2月22日(日)- 特典内容：店内全品10％OFFクーポンコードを配布- 参加方法：- - LINEお友達に追加後、衆議院選の投票済証明書、もしくは投票所の看板の写真をLINEメッセージで送ってください。- - メッセージが届き次第、クーポンコードが送られてきます。- - 送られてきたクーポンコードをご注文時に入力いただくことで、SunRuck直営「にゃんばるストア」店内の全品でご利用いただける10％OFFが適用されます。

※お友達限定・おひとり様一回まで・期日前投票も可。

※一部特典と併用できない場合がございます。

※配布クーポンの使用期間は、2026年2月8日(日)～3月8日(日)までです。お忘れのないように、ご活用ください。

タオル20枚を一度に乾燥！衣類乾燥機ヘアアイロン型衣類スチームアイロン生ごみ92.8%減、生ゴミ再生機

◆SunRuckとは

https://www.sunruck.com/

宮城県大河原町の家電メーカーです。太陽が大勢のお客様を照らし、お客様の生活をより便利で快適に明るくしたい思いで、くらしに役立つ製品を展開しております。冷蔵庫の「冷庫さん」、水拭きモッパー「洗いさん」、衣類乾燥機「乾きくん」などシンプルで便利なモノをテーマに、リーズナブルな商品を提供しております。

◆販売元：イー・エム・エー株式会社の概要

https://www.emacom.jp/(https://www.sunruck.com/)

1997年に宮城県で創業したプライベートブランドの輸入、企画、販売までを行うメーカー兼商社です。東北・宮城県を中心に、家電の「SunRuck」、アウトドアブランド「Land Field」、ほかにも美容品ブランド「FASCINATEBEAUTY」を展開しております。リーズナブルな価格設定ながらもクオリティの高い商品を販売、さらに充実したアフターサービスが支持され楽天市場の「月間優良ショップ」を複数回受賞しております。

2023年5月にACROVE ECロールアップ事業により、グループジョインいたしました。

◆運営元：株式会社ACROVE 概要

「社会の果樹園を創造する。」をミッションに、一つでも多くの素敵な事業・モノ・想いを次代に紡ぐために、販売支援とM&Aの2事業を展開しております。自社独自のビッグデータを活用した、EC売上最大化を実現する一気通貫の販売支援「コマーストランスフォーメーション事業（CX事業）」と、ブランドと事業の育成を目的としたM&Aや事業承継型M&Aを実現する「ECロールアップ事業」の2事業を同時展開しています。世界でも類を見ないユニークなビジネスモデルによる、2事業の相乗効果がACROVEの強みです。Forbes 30 Under 30 Asia 2024 、Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024に代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮が選出、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2025年版】」、Mizuho Innovation Award 2025.2QにACROVEが選出。

会社名：株式会社ACROVE（https://acrove.co.jp/）

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮

連結従業員数：260名（2026年1月時点）

所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目18-1 新宿セントラルパークタワー19階

事業内容

：売上成長率平均300％のEC売上最大化支援「コマーストランスフォーメーション(CX)事業」

：事業開始約3年で17件のM&Aを実現、内6件の事業承継型M&Aを実現「ECロールアップ事業」