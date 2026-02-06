AGEST、当社社員が日本ネットワークセキュリティ協会JNSA賞にて個別賞を受賞

株式会社AGEST

先端品質テクノロジーを活用してソフトウェアの品質・安全性向上を支援する株式会社AGEST（本社: 東京都文京区、代表取締役 社長執行役員 CEO: 二宮 康真、以下、「AGEST」）は、日本ネットワークセキュリティ協会（以下、「JNSA」）の2025年JNSA賞において、当社社員の岡部 康弘が、外部イベントへの積極的な発信活動を通じてJNSAの認知度と社会的価値を大きく高めた個人を表彰する個別賞を受賞したことをお知らせいたします。

■受賞の背景

「JNSA賞」は、国内最大級のセキュリティ団体であるJNSAが、日本の情報セキュリティ向上や協会の活性化に多大な貢献をした個人・団体を称えるためのものです。この賞は、日本の情報セキュリティ向上や協会の活性化に多大な貢献をした個人・団体を称えるものです。今回、当社社員の岡部 康弘は、従来の活動の枠を超えた積極的な対外発信が認められ、個人賞を受賞いたしました。

特に、数多くの大型カンファレンスにおいてJNSAの活動成果を紹介するセッションを企画し、専門的な知見をIT業界全体や一般企業へ広く周知させた功績が「決定的な役割を果たした」と高く評価されました。今回の受賞は、こうした傑出した功績が、JNSAのブランド価値と社会的認知度の向上に大きく寄与したことによるものです。

■受賞コメント

岡部 康弘

株式会社AGEST マーケティング本部 マーケティング推進部 副部長

この度は、JNSA賞という栄誉を賜りましたことを大変光栄に存じます。私はイベント主催企業様との連携を通じ、発信の「場」作りに注力してきました。企画に賛同いただいた主催者の皆様、知見を披露くださったWGや会員企業の皆様に深く感謝申し上げます。JNSAの成果を社会に届けることは、IT環境の健全な発展を支える意義深い活動です。今後も領域を超えた架け橋となり、安心・安全なデジタル社会の実現に貢献してまいります。

AGESTは、先端テクノロジーの研究やQAテックリード人材の育成を推進し、次世代QAソリューションの提供を通じて高度デジタル社会の発展に貢献してまいります。今回の受賞を励みに、今後も専門人材による情報発信や業界団体との連携を深め、社会全体の安全性向上を支援してまいります。





以上

※ すべてのブランド、製品名、会社名、商標、サービスマークは各社に権利が帰属します。

【AGESTについて】

AGESTは、「テクノロジーですべてのDXに豊かな価値と体験を」をビジョンに掲げ、先端テクノロジーの研究や最新技術に対応したQAテックリード人材の育成を推進し、次世代QAソリューションの提供を通じて、高度デジタル社会の発展に貢献しています。

https://agest.co.jp

【報道関係者からのお問い合わせ】

株式会社AGEST IR広報室 広報担当

Mail:ml-pr@agest.co.jp

Tel:03-5333-1246