【2月27日(金) オンライン開催！】大国インドの「今」を知る - 最新事例から見るインド進出の方法論

“行動で世の中を変えていく“を理念に掲げる株式会社Dooox（東京都品川区、代表取締役 久保寺亮介／以下「当社」）が運営するインド進出支援プラットフォーム「Do Lab India」は、この度、日本企業のための公開ウェビナー「大国インドの『今』を知る - 最新事例から見るインド進出の方法論 -」を2026年2月27日（金）にオンラインで開催いたします。

本ウェビナーでは、Global Japanの田中氏を講師にお招きし、インド市場の最新動向や、地域ごとの特性、日本企業が成功を収めるための具体的なパターンを徹底解説いただきます。

■ セミナー開催の背景

世界的に注目を集めるインド市場は、その巨大な人口と成長性から、日本企業にとって見逃せないフロンティアです。しかし、独特な商習慣や複雑な法制度など、進出には高いハードルが存在するのも事実です。

「Do Lab India」は、インド市場への進出検討段階から事業拡大まで、企業の状況に応じた最適なサポートを提供しています。より多くの日本企業が「机上の空論で終わらせない」実践的な一歩を踏み出すため、インドビジネスの専門家を招き、具体的な成功への道筋を示すウェビナーを開催する運びとなりました。

参加お申し込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_v11-blOyQkSuzUGeeyDoxA

■ ウェビナー開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85708/table/227_1_756ee4750a774c280b1454ae6822276c.jpg?v=202602061151 ]

■ 講演者プロフィール：Global Japan 田中 啓介 氏

京都工芸繊維大学卒、米国公認会計士。

国内税理士法人やナスダック上場企業での実務を経て、2012年よりインド・チェンナイへ移住。 現在は200社以上の在印日系企業に対し、市場調査や会社設立から会計・税務、戦略人事代行（EOR）まで、多岐にわたる進出・運営支援しており、専門性と現地での豊富な経験を活かし、インドビジネスのトータルサポートに従事。

会社概要：https://g-japan.in/company/

■ Do Lab India - インド進出支援の概要

インド市場への進出をご検討中の企業様に向けたプラットフォーム「Do Lab India」では、検討段階に応じた多様な支援メニューをご用意しております。初期検討段階の企業様から、過去に挑戦されたものの進展が難しかった企業様まで、それぞれの状況に応じた最適なサポートをご提供し、日本企業のインド事業挑戦を支援いたします。

Do Lab India 詳細はこちら :https://dolab-india-membership.studio.site/

代表者名：代表取締役 久保寺 亮介

本社：東京都品川区西五反田8丁目4番13号 五反田JPビルディング ２F co-lab 五反田 with JPRE

設立：2021年6月

HP：https://dooox.co.jp/

事業内容：「明日も"自分のドラマ"に熱狂できるセカイを創る～行動を常識に。挑戦を身近に。～」を"目指すセカイ"として掲げ、世の中の新たな挑戦を多方面で支援。企業の新たな挑戦や"緊急ではないが重要な領域"を支援する「特命社長室(R)」、日本全国の地域の方々が主役となり、自走可能な地域活性化事業を０から創出する「街盛PJ」を軸として、新たなDoが加速するサービスを複数展開。