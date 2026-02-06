『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』【優先入場券付き】アワードパン食べ比べセット&オリジナルバターナイフの販売開始！「パンのフェス 10 Years Parade」限定パンの詳細を公開！

ぴあ株式会社

レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社は、2026年3月6日（金）から8日（日）の3日間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパークにて「パンのフェス 2026 in 横浜赤レンガ」を共同で開催いたします。

『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）は、2016年の横浜赤レンガでの初開催以来、これまで160万人以上のお客さまにお越しいただいている“日本最大級”の「パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典」です。

今回で記念すべき10周年を迎える『パンのフェス』。

さまざまな特典がセットになった入場チケット2種の発売が新たに決定いたしました。

また、ここでしか手に入らない各パン屋さんの限定パンのラインナップを発表。

“優先入場券”がセットになったチケットの販売を開始！

各日数量限定で、一般入場待機列に並ばずに「特別入場口」よりパン屋さんエリアに優先的に入場できるチケットです。長蛇の列ができる人気店のパンや、即完売してしまう限定パンなどを購入できるチャンスが広がります！

※特別入場口にはお並びいただく可能性があります。

※商品価格に入場料が含まれていますので、会場での入場料のお支払いは不要です。

※1枚につき1名様限り、入場は1回限り有効です。入場券は特別入場口で回収します。

１. パンのフェスアワードパン食べ比べセット&優先入場券

現在事前投票受付中の「パンのフェスアワード2025」（https://pannofes.jp/award2025/(https://pannofes.jp/award2025/)）にエントリーしているパンをちょっとずつ楽しめる！各店舗のアワードにエントリーしたパンを食べ比べできる詰め合わせセットと、優先入場券が付いたお得なチケットを数量限定で販売いたします。

<食べ比べセット参加店>

・ら・さんたランド（福島・福島）「良縁うぐいす豆パン」

・パン工房ぐるぐる（茨城・那珂）「"完熟いちご"と奥久慈卵のとろ～りクリームパン」

・Komorebi Table （エピナール那須）（栃木・那須）「カリクロ（LEMON＆HONEY）」

・パン香房ベル・フルール（栃木・那須）「源氏キャラメリゼ withアルザス ～塩とキャラメルとわたし～」

・ベーカリー ペニーレイン（栃木・那須）「ロックンロール」

・ベーカリー三日月（埼玉・草加）「もちクロ大納言」

・Casa del Pane（東京・西葛西）「フォカッチャ（ローズマリー）」

・本郷ベーカリー（東京・本郷）「想い出のティラミスパン」

・Miss Scorne（東京・本郷）「Honey Belle（ハニーベル）」

・ロータスバゲット （東京・目黒）「Red brickメロンパン」

・SHALALA BAKERY（神奈川・横浜）「ズワイガニとかにみそソースとモッツァレラチーズのデニッシュ」

・スコーン専門店iro（神奈川・横浜）「はちみつバター」

・PLUSOUPLE（神奈川・鎌倉）「鎌倉味噌のパン・シュクレ」

・BAKERY HINATA（神奈川・大和）「極ひなたの塩ぱん」

・スコーン専門店プティコアン（静岡・静岡）「はじまりのスコーン ～キャラメルクラウン～」

・NANA-Canele' ななカヌレ（静岡・駿東）「Nutty cafe Break （ナッティ・カフェ・ブレイク）」

・Lycka（愛知・刈谷）「生スコーン」

・CUBE THE BAKERY（広島・広島）「レモチョコドーム」

・パン屋むつか堂（福岡・福岡）「博多めんたいフランちゅ」

・パンプラス（長崎・壱岐）「白食パン」

・cookhouse（大阪・大阪）「珈琲クリームパン」

・ウクライナのお店NATALYA（東京・神宮前）「パンプシュカ」

※写真は正規商品のサイズです。食べ比べセットに入っているパンは通常サイズとは異なります。

※食べ比べセットの参加店は変更になる可能性がございます。

※各パン屋さんで販売するパンは在庫に限りがございます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

料金：4,200円（税込）

チケットはこちらから：https://w.pia.jp/t/pannofes/(https://w.pia.jp/t/pannofes/)

※上限に達し次第受付終了

※アワードパン食べ比べセットのパンの組み合わせは、指定いただけません。予めご了承ください。

※食べ比べセットは、当日「パンのフェス2026」の赤レンガパークのインフォメーションブースにてチケット（引換券）を確認のうえ、お渡しします。

※商品の発送は行っておりません。

※商品の引き換え時間は引換券をご確認ください。

※お忘れ・紛失等により、当日引換券をお持ちでない場合は、商品をお渡しすることができませんのでご注意ください。

また、紛失・盗難等いかなる場合でも引換券の再発行は致しません。

２.「パンのフェス」オリジナルバターナイフ付き&優先入場券

パンのフェスのロゴが入ったスペシャルデザインの特製バターナイフ！

熱伝導によってバターを溶かし、滑らかに切ったり塗ったりできます。横置きにしても先端がテーブル面に触れないように設計されており、立てておけるのも大変便利です。

こちらのチケットでしか購入できない数量限定商品です！

本体サイズ：全長150mm

箱サイズ：185×54×30mm

材質：アルミニウム

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

料金：4,200円（税込）

チケットはこちらから：https://w.pia.jp/t/pannofes/(https://w.pia.jp/t/pannofes/)

※上限に達し次第受付終了

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

さらに早く入場されたい方には「最速入場券＋オリジナルトートバッグ」がおすすめ！

詳細・チケットはこちらから：https://w.pia.jp/t/pannofes/(https://w.pia.jp/t/pannofes/)

毎回好評の限定パン！今回のテーマは「パンのフェス 10 Years Parade」！

開催10周年を記念し、各参加パン屋さんが腕を振るう「限定パン」。今回の テーマは「パンのフェス 10 Years Parade」。 各パン屋さんがイメージする「お祝いパン」「華やかなパン」「みんなで盛り上がるパン」など、10周年を彩るパンが出店者39店舗から集まりました！パン屋さんとお客様が一体となって10周年を祝う、今回しか食べることのできない特別なパンの数々にどうぞご期待ください。

「パンのフェス 10 Years Parade」39店舗の限定パン

パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ 限定パンの詳細はこちら：

https://pannofes.jp/event/pannofes2026/(https://pannofes.jp/event/pannofes2026/)

記念すべき10周年、皆様に最大限楽しんでいただくため「パン屋さんエリア」が2エリアにパワーアップしてお届けする『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』に、どうぞご期待ください。 イベントの詳細は、『パンのフェス』公式サイトにて順次公開してまいります。

『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』開催概要

■名称 『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』

■開催日 2026年3月6日（金）・7日（土）・8日（日）

■時間 11:00～17:00 ※最速入場10：30より

■会場 横浜赤レンガ倉庫イベント広場（〒231-0001神奈川県横浜市中区新港 1-1）

■入場料 無料

※パン屋さんエリアのみ一部入場時間帯は有料

一部 11：00～13：30（現金：1,000円 キャッシュレス：900円）

二部 14：00～17：00 無料

■主催 パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社・日販セグモ株式会社）

特設サイト：https://pannofes.jp/event/pannofes2026/

公式サイト：https://pannofes.jp/

公式X：https://x.com/pannofes

公式Instagram：https://www.instagram.com/pannofes/