テレ東アトミックゴルフ楽天市場店が「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025 ゴルフジャンル大賞」を受賞

テレビ東京ホールディングスのグループ会社である株式会社リアルマックス（本社：広島県広島市安佐南区八木1-7-12、代表取締役：川島 覚、以下「リアルマックス」）が運営する「テレ東アトミックゴルフ 楽天市場店」が、楽天グループ株式会社主催の「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」において、「ゴルフジャンル大賞」を受賞しました。

本賞は、お客様による投票や、売上実績、成長率、注文件数、お客様対応などを総合的に評価し、楽天市場の５万店以上のショップから、最も秀でたショップを表彰するもので、「ゴルフジャンル大賞」はゴルフジャンルにおける最高位となります。

【テレ東アトミックゴルフについて】

テレ東アトミックゴルフは、テレビ東京グループの株式会社リアルマックスが運営するゴルフ用品専門ECブランド。長年にわたり培ってきた商品知識と提案力を強みとしています。商品アドバイザーによる分かりやすい解説や丁寧な商品説明を通じて、初心者から競技志向のゴルファーまで、それぞれのレベルや目的に応じた商品選定をサポートしています。

これまでの注文件数は累計184万件を突破しており、顧客満足度は90％以上（購入者アンケート）と、高い評価を得ています。お客様の声を商品企画に反映したオリジナル商品の開発・販売にも注力しており、独自性の高い商品ラインアップを展開しています。また、15時までの注文には即日出荷（日曜日、年末年始は除く）で対応するほか、毎月「7のつく日」にはポイント10倍キャンペーンを実施するなど、快適で安心な購買環境を提供しています。

リアルマックスは、テレビ東京グループの通販会社・テレビ東京ダイレクトが株式取得により子会社化した企業であり、テレビ東京のメディア事業とコマースの融合モデルを構築する戦略の一環として、「テレ東アトミックゴルフ」事業を展開しています。

【コメント】

株式会社リアルマックス 代表取締役 川島 覚

この度、テレ東アトミックゴルフ 楽天市場店が「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025 ゴルフジャンル大賞」を受賞できたことを、大変光栄に存じます。

日頃よりご愛顧いただいているお客様、ならびに関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。

今後もテレビ東京ダイレクトとの連携をさらに深化させ、メディアとコマースを融合した新たな価値創出に取り組んでまいります。

※「テレ東アトミックゴルフ」ショップイメージ画像

【公式ショップ】

・テレ東アトミックゴルフ（公式通販） https://www.atomicgolf.jp/

・テレ東アトミックゴルフ楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/atomicgolf/

・テレ東アトミックゴルフヤフー店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/atomic-golf

【公式SNS】

・YouTube http://www.youtube.com/@atomicgolf0120562392

・Facebook facebook.com/atomicgolf.jp

・X https://x.com/AtomicGolfJP

・LINE＠ line.me/R/ti/p/@hcy4524r

・Instagram instagram.com/atomicgolf.jp