プレミアムプロテイン『クレバー』新ビジュアルに東京グレートベアーズ・柳田将洋選手を起用　オリジナルブランドムービーも公開

株式会社ネイチャーラボ

株式会社ネイチャーラボ(本社:東京都渋谷区)は、プレミアムプロテインブランド『CLEVER(クレバー)』の新たなアンバサダーとして、SVリーグ・東京グレートベアーズ所属の男子プロバレーボール選手・柳田将洋選手を起用いたしました。

4月より、柳田選手が出演する新CMを放送するとともに、キービジュアルを公開いたします。

柳田選手は2013年の日本代表入り以降、着実にキャリアを重ね、2018年にはキャプテンとして日本代表を率いる存在に。国内外のトップリーグで活躍し、日本バレーボール界を牽引しています。その力強さに加え、状況を的確に判断するクレバーなプレースタイルと、常に高みを目指す姿勢が、クレバーのブランドコンセプトと強く共鳴し、今回の起用に至りました。

オリジナルブランドムービーも同時公開し、柳田選手のダイナミックなプレーと、『クレバー 高吸収*プロテイン』が持つ「吸収効率」「パフォーマンス向上」のメッセージを融合させた映像表現となっています。

*タンパク質を含む飲料との比較

独自技術による、次世代プロテイン『クレバー 高吸収*プロテイン』とは

従来のホエイプロテインを進化させ、独自の酵素分解技術により低分子化したホエイペプチドを採用。タンパク質を分子レベルで小さくすることで、体内への吸収速度を高め、効率的な栄養補給を実現します。

*タンパク質を含む飲料との比較

■ブランドムービー 概要

タイトル：CLEVER「クレバーな決断。柳田選手」篇 15秒／30秒

出演 ：柳田将洋（東京グレートベアーズ所属）

声優 ：石川界人

視聴URL：

15秒 ：https://www.youtube.com/watch?v=boIsCGqpC28

30秒 ：https://www.youtube.com/watch?v=KvlAV5MekHs

その他 ：2026年4月にTVCM放映を予定



タイトル：CLEVER「クレバーな決断。高吸収プロテイン」篇 15秒

出演 ：柳田将洋（東京グレートベアーズ所属）

声優 ：石川界人

視聴URL：https://www.youtube.com/watch?v=7EohMxp2LKo

■ブランドムービー ストーリー

今回のムービーで最も注力したのは、これまであまり公開されることのなかった柳田選手の研ぎ澄まされた「肉体美」です。

世界と戦うためのパワフルなスパイクやサーブを生み出す「背筋」や「肩回りの筋肉」、そして幾度も高く跳び続けることを可能にする「強靭な脚力」を徹底的に描写。一挙手一投足に合わせて躍動する筋肉の機能的な美しさに、モニターを見つめるスタッフ一同が息を呑むほどでした。「クレバーな決断。」というコピーを体現するかのように、自らの身体とストイックに向き合い、一切の妥協を許さない柳田選手の姿勢。それはまさに、本質を追求するプレミアムプロテイン「CLEVER」の世界観そのものです。



■柳田選手プロフィール

柳田将洋（やなぎだ・まさひろ）

1992年7月6日生まれ。東京都出身。身長:186cm／体重:80kg／利き手:右

東京グレートベアーズ所属のプロバレーボール選手。ポジション：アウトサイドヒッター。

東洋高等学校では2年生の春の選抜大会で優勝。2013年に日本代表メンバー入り。2018年4月に主将に就任。日本のバレー界を牽引し、国内外のチームでプレー。「世界一美しいフォーム」と言われるアタック、サーブが魅力。

2025年6月に現役のプロバレーボール選手として初めて日本バレーボール協会（JVA）の理事に就任。



【柳田選手よりコメント】

この度、クレバープロテインのアンバサダーに就任させていただきました。アスリートとして日々のコンディションづくりに欠かせない存在であり、また多くの方々に愛されているブランドとこのようなご縁をいただけたことを、大変嬉しく思っております。今回の取り組みをきっかけに、より多くの方にクレバープロテインの素晴らしさを知っていただければ幸いです。

■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

公式HP：https://tokyo-greatbears.com/



■声優：石川界人さん プロフィール

声優。10月13日生まれ。東京都出身。ステイラック所属。

アニメ、ナレーション等で幅広く活躍中。

東京グレートベアーズのファーストシーズンに密着したスポーツドキュメンタリー

「VOLLEYBALL DREAM」のナレーションを担当。

主なアニメ出演作品に「ハイキュー!!」影山飛雄役、「僕のヒーローアカデミア」飯田天哉役、「わたしの幸せな結婚」久堂清霞役、「盾の勇者の成り上がり」岩谷尚文役、「マッシュル -MASHLE-」ランス役、「ダンダダン」ジジ＜円城寺 仁＞役など。

■「東京グレートベアーズ」ホームゲーム クレバーブース出展

2月14日(土)・15日(日)に開催される、2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN「東京グレートベアーズ」ホームゲーム（vs ジェイテクトSTINGS愛知）にて、クレバーブランドブースを出展いたします。

当日は、柳田選手を起用した新キービジュアルを掲出した特設ブースにて、新商品『クレバー高吸収プロテイン』全3フレーバーをいち早く試飲できる体験展示を実施いたします。

さらに、ブースにて『クレバー高吸収プロテイン』をご購入いただいた方には、数量限定で柳田選手のポストカード（全4種）をプレゼント。柳田選手とともに届けるクレバーの新商品を、ぜひ会場でご体験ください。

※サイン入りは「コンプリートセット（オリジナルシェイカー付）」をご購入の方に限ります。

■柳田選手のポストカードがもらえる！

クレバーブース限定「コンプリートセット（オリジナルシェイカー付）」をご購入の方に、

先着・数量限定で、会場でしか手に入らない柳田選手の直筆サイン入りポストカードをプレゼントいたします。

▼コンプリートセット（柳田選手直筆サイン入りポストカード付）※柳田選手の直筆サイン入りポストカードが特典のコンプリートセットは、ネイチャーラボストアでの販売はございません。■ネイチャーラボストアでも 数量限定でポストカードプレゼント

ネイチャーラボストアにて、2月15日(日)から『クレバー 高吸収プロテイン』をご購入いただくと、柳田選手の限定ポストカードをプレゼント。フレーバーごとに異なる全3種のデザインで、チョコレート味には〈ポストカードA〉、ミックスベリー味には〈ポストカードB〉、カフェオレ味には〈ポストカードC〉がそれぞれがセットになっています。

※サイン入りポストカード付きのコンプリートセットは、2月14日(土)・15日(日)のホームゲーム クレバーブースのみの販売となります。

※ネイチャーラボストア購入特典の3種のポストカードのデザインは、ブース販売でも共通です。

2月6日より先行予約受付中 URL：https://store.naturelab.co.jp/collections/clever

■CLEVERとは

理想のカラダへ、クレバーな選択

私たちは、効率的な手法で理想の体形を手に入れたい*と願う人のために、

高品質でプレミアムなサプリメントとプロテインを提供することを目指しています。

彼／彼女が目標に到達するために最高のパフォーマンスを発揮すること。

毎日の課題や壁を克服するのを助けるために、最高の燃料を作ります。

そのために私たちは最高の基準の品質を目指しています。

それは、ピュアで無駄なものが入っていないこと。

最短最速で目標に向かっていくあなたのそばにある存在です。

*トレーニングと食事管理による

公式ブランドHP https://www.clever-protein.com



