【楽天イーグルス】3/31（火）東北開幕戦 囲碁棋士 一力 僚さん 始球式 ／ シンガーソングライター・俳優　中川 晃教さん 国歌独唱

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、本年3月31日（火）楽天モバイル 最強パーク宮城で開催する東北開幕戦において、囲碁棋士の一力 遼さんに始球式にて、そしてシンガーソングライター・俳優の中川 晃教さんに国家独唱にてご登場いただくこととなりましたので、お知らせいたします。

＜囲碁棋士 一力 遼さん 始球式 概要＞

■日時：3月31日（火）福岡ソフトバンクホークス戦 [16:00試合開始]

■場所：楽天モバイル 最強パーク宮城 マウンド上

■一力 遼（いちりき りょう）さんプロフィール

・生年月日：1997年6月10日 28歳

・出身地：宮城県仙台市

・出身校：早稲田大学社会科学部

2010年、囲碁のプロ入り。20年4月、河北新報社入社。20年8月、碁聖戦を制し初の七大タイトル獲得。24年3月に河北新報社取締役。24年9月、4年に1度開かれる主要国際戦の応氏杯世界選手権で優勝。24年10月、名人を獲得して史上6人目の四冠に。25年11月、王座を奪取して史上3人目の五冠を達成。七大タイトル通算獲得数15。日本棋院東京本院所属。

■一力 遼さんコメント

囲碁棋士の一力 遼です。ホーム開幕戦の始球式でこの場に立てることを大変光栄に思います。

「最強パーク」の名の通り、楽天イーグルスが13年ぶりの日本一を達成することを願っています。

＜シンガーソングライター・俳優 中川 晃教さん 国歌独唱 概要＞

■日時：3月31日（火）福岡ソフトバンクホークス戦 [16:00試合開始]

■場所：楽天モバイル 最強パーク宮城 フィールド上

■中川 晃教（なかがわ あきのり）さんプロフィール

1982年11月5日生まれ。宮城県仙台市出身。

2001年シングル「I WILL GET YOUR KISS」で歌手デビュー。

同曲で第34回日本有線大賞新人賞を受賞。02年ミュージカル『モーツァルト！』タイトルロールを演じ、数々の賞を受賞。

2016年『ジャージー・ボーイズ』の主人公フランキー・ヴァリを熱演し、第24回読売演劇大賞最優秀男優賞、第42回菊田一夫演劇賞を受賞。

近年の出演作に、舞台：「サムシング・ロッテン！」、『フランケンシュタイン』、『SONG WRITERS』、TV：『青春ミュージカルコメディ oddboys』（テレビ東京系列）など。

■中川 晃教さんコメント

東北楽天ゴールデンイーグルスが誕生したのが2004年。

私は高校を卒業してすぐ上京したため、故郷にプロ野球球団が誕生したことをニュースで知りました。

とても嬉しく思ったことを覚えています。

地元に帰るとユニフォームに身を包んだ大勢のファンの姿を見かけることができます。

東北宮城に元気を与えてくれる特別な存在から僕も力をもらっています。ありがとうございます！

私ごとになりますが中学時代に応援団長を努めていた経験があります。

そして東北高等学校在学中は学校を挙げて甲子園へ応援に駆け付けました。

あれから数十年ぶりに野球に関わることができる喜びと共にご縁を感じずにはいられません。

2026年の東北開幕戦で国歌独唱という名誉あるお務め、楽天イーグルスの今シーズンの飛躍と、楽天イーグルスの本拠地東北と福岡ソフトバンクホークスの本拠地である九州の皆さまの幸せを願い、感謝を込めて歌いたいと思います。

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600992301.html