現役医学部生が挑む「習い事格差」解消。NPO法人YORIDO理事長 洞雞真人、経済産業省主催「ゼロイチファイナルピッチ2026」のファイナリストに選出

NPO法人YORIDO

現在は福井県を拠点にひとり親家庭や経済的困窮家庭の学習・体験支援を行うNPO法人YORIDO（理事長：洞雞 真人、以下「YORIDO」）は、当法人の理事長であり福井大学医学部医学科4年生の洞雞真人が、経済産業省主催の学生社会起業家育成プログラム「ゼロイチ」のファイナリスト10組に選出されたことをお知らせします。 2026年2月27日（金）にSHIBUYA QWS（東京都渋谷区）およびオンラインで開催される最終報告会「ゼロイチファイナルピッチ2026」に登壇し、約半年間の伴走支援を経て磨き上げた事業モデルを発表いたします。

■選出の背景：自身の原体験と医学生としての気づき

洞雞真人は、3歳で父を亡くし母子家庭で育った当事者としての原体験と、医学生として学生生活を送る中で見えてきた「家庭環境が子どもの将来に及ぼす影響」への課題感から、2024年11月にNPO団体YORIDOを設立（2025年9月法人化）しました。 「経済的困窮が体験の貧困を生み、それが将来の選択肢を狭める」という負の連鎖を断ち切るため、単なる学習支援にとどまらず、企業と連携したキャリア教育や体験活動を提供しています。今回、その活動と思いが評価され、全国188組のエントリーの中からファイナリスト10組に選ばれました。今回のピッチでは、既存の寄付モデルに依存しない持続可能なソーシャルビジネスとして、新しい事業構想を発表予定です。

■「ゼロイチファイナルピッチ2026」開催概要

日時： 2026年2月27日（金）14:00～19:30（開場 13:30）

会場： SHIBUYA QWS（渋谷スクランブルスクエア15階）及びオンライン配信

主催： 経済産業省

運営： 株式会社ボーダレス・ジャパン

参加費： 無料

詳細・申込： https://peatix.com/event/4742408

■洞雞 真人（どうけい まなと）プロフィール

福井大学 医学部医学科 4年生。NPO法人YORIDO 理事長。 自身の生い立ちと医学部での学びを掛け合わせ、すべての子どもが環境に左右されず可能性を広げられる社会を目指して活動中。

■NPO法人YORIDOについて

【ビジョン】 「全員が挑戦し、成長できる社会へ」

私たちは、ひとり親家庭や経済的な困難を抱える家庭に対し、単なる物資支援にとどまらない「体験」と「教育」の機会を提供するために設立されたNPO法人です。 代表である洞雞（どうけい）自身が母子家庭で育った原体験と、医学生として直面した社会課題を背景に、「経済格差が体験格差を生み、それが将来の選択肢を狭める」という負の連鎖を断ち切るべく活動しています。

団体名： NPO法人YORIDO

代表者： 理事長 洞雞 真人

拠点地： 現在は福井県を拠点に活動中。

事業内容： ひとり親家庭・経済的困窮家庭への学習支援、体験活動の提供、居場所づくりなど。貧困に悩む保護者のキャリアアップ伴走。

URL： https://yorido.com/

【本件に関するお問い合わせ先】 NPO法人YORIDO 事務局 Email：npo@yorido.info