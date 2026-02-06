お風呂の日(2月6日)を前に、銭湯を貸し切り、キッズ親子27組が大集合！新商品を一足先に体験し、木下ゆーきさんと“じぶん洗い”に挑戦

ピジョン株式会社

ピジョン株式会社（本社：東京都、社長：矢野 亮）は、新ブランド「ピジョンキッズ」の第一弾商品として、「魔法のあわあわボディソープ」および「魔法のあわあわシャンプー」を、2026年2月9日（月）より全国のベビー用品専門店・ドラッグストア、当社公式オンラインショップにて発売します。発売を記念し、お風呂の日（2月6日）を目前に、銭湯を貸し切った新商品先行体験会を2月5日（木）に開催いたしました。体験会には一般の親子27組が参加。大人気子育てインフルエンサーの木下ゆーきさんも特別ゲストとして登場し、子どもたちは“じぶん洗い”に挑戦しました。

当社の調査(※1)では9割以上のキッズ世帯(※2)の親が「子どもの『やってみたい！』を見守りたいが余裕がなく葛藤を感じる」と回答するなか、新商品を体験した親からは、「いつもは洗ってあげることが多いが、今日は泡の色の変化を自分で確かめながら『色が変わった！』と笑顔で洗っていた」といった声があがり、子どもたちの“やってみたい”気持ちを引き出し、親子で“できたね！”と喜び合う機会となりました。

【イベントのトピックス】

・色が変わる！？木下ゆーきさんによる、おふろのマジックショー＆特別トークショー

新商品「魔法のあわあわボディソープ」「魔法のあわあわシャンプー」は、しっかり洗うことで泡の色が変化し、子どもが楽しみながらじぶん洗いができるようになる商品。木下ゆーきさんは魔法のように色が変わる泡を披露し、子どもたちの自分で洗ってみたい気持ちを引き出しました。さらに、事前にご自宅で商品をお試しいただいた木下さんは「うちの4才の子どもがまさにこの商品で、じぶん洗いができました」、「青（ボディソープ）とピンク（シャンプー）の泡があるので、子どもと”お風呂入る？”ではなく、”青とピンクどっちからする？”とお風呂に入ることを前提に話すことができるのがすごい」という実体験も交えて商品の魅力を語りました。

・みんなと一緒に挑戦！子どもたちの“初めてのじぶん洗い”

ピジョンキッズの公式キャラクター「デキスターズ」で彩られた銭湯で、子どもたちはあたたかく見守られ、声援を受けながら、じぶん洗いに挑戦しました。泡の色が白く変わる様子に子どもたちが夢中になり、親子それぞれが、小さな自立の一歩を実感。ブランドコンセプトである、ちりばめられた「あそび」から「やってみたい！」気持ちを引き出し、楽しく「できた！」を親子で迎える体験会となりました。

※1 2025年10月ピジョン調べ 子どもの発達に関する意識アンケート 対象：2才0ヵ月～5才11ヵ月のお子さまがいる親 n=234 調査結果リリースもあわせてご覧ください（URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000242.000048454.html）

※2 当調査において2才0ヵ月～5才11ヵ月児を持つ世帯

■ピジョンキッズ誕生の背景は、子どもの「やってみたい！」を応援する思い

イベントの冒頭では、ピジョン株式会社 ベビーケア事業本部 マーケティング部 商品戦略G 「ピジョンキッズ」ブランド統括者 武藤 友瑛（むとう ともえ）が登壇。親子27組を前に元気に挨拶をし、新たなブランド「ピジョンキッズ」のコンセプトについて、「『あそび』から『できた！』がふえていく」ことを掲げていると説明しました。また子どもたちの「やってみたい！」気持ちを応援するピジョンキッズの公式キャラクター「デキスターズ」を紹介し、ブランドの第一弾商品となる「魔法のあわあわ」シリーズをきっかけに、時間に追われがちなおふろシーンを、少しでも親子のコミュニケーションが生まれる場にしたいという思いを語りました。

ピジョンキッズ公式キャラクター「デキスターズ」

■木下ゆーきさんが魔法使いに！？「色が変わる魔法の泡」を子どもたちが体験

続いて、SNS総フォロワー数200万人を超える子育てインフルエンサーの木下ゆーきさんが、お馴染みの黄色のツナギ姿で元気よく登場。会場は一気に明るいムードに包まれました。木下さんは実際に商品を使ったおふろのマジックショーを披露。「魔法のあわあわシャンプー」の泡を出してこすると、ピンク色だった泡を白色へ変化させ、子どもたちからは「白くなった―！」「変わった！」と歓声が上がりました。木下さんは「実はこれ、みんなも使える魔法だよ」と語り、色が変わることが“じぶん洗いができたサイン”であることを伝えました。また武藤からは、商品名にある「魔法」は、色が変わる魔法だけでなく、自分で洗ってみたい気持ちを引き出す魔法の2つの意味が込められていることを紹介。これを受けて木下さんは、「泡の色が変わるだけでなく、子どもたちを「できた！」に導くことも魔法なのですね」とコメントしました。さらにトークショーでは、「（うまくできなくても）挑戦すること自体が素晴らしい」という木下さんならではのポジティブなメッセージも。参加した親たちが深くうなずく場面も見られました。

■いよいよ“じぶん洗い”に挑戦！小さな「できた！」が生まれた瞬間

会場となった銭湯の浴場へ移動し、体験会がスタート。まずはみんなの前で2人の子どもが“初めてのじぶん洗い”に挑戦することに。子どもたちの親は「まだ自分で洗えず、遊んでいる間に洗ってあげている」、「お風呂は好きだけど、まだちゃんと自分では洗えない」など、普段のお風呂の様子を説明。その後、子どもたちが「魔法のあわあわ」で自ら体や髪を洗う姿を見せると、親も「はじめて自分で髪の毛を洗えた」と驚きの表情を見せていました。木下さんも、「すごい！色が変わったね！」「自分でできたね！」とやさしく寄り添いながら応援。泡の色が白く変わる様子を楽しむ子どもたちと、小さな「できた！」が生まれた瞬間を温かく見守る親の笑顔で、会場は温かな一体感に包まれました。

■参加親子のコメント

はにゃにゃちゃん（3才）とママ

いつもは私が娘を洗ってあげることが多く、たまに「自分で洗ってみる？」と声をかけて練習しているところでした。泡の色が変わるので、「キレイになるまで洗って」ではなく「色が変わるまでゴシゴシしてみようか」という声かけができて、そのサインが子どもにとってはすごく分かりやすかったようです。色の変化を自分で確認しながら、「色が変わった！」とニコニコして洗っている姿を見られて、私も嬉しくなりました。泡がホイップクリームみたいにクリーミーなのも、娘はすごく気に入ったようです。

ボーヤくん（3才8ヵ月）とママ

普段の息子は水遊びに夢中になってしまい、洗うのを忘れてしまうことが多いので、ほとんど私が洗っています。ですが、今日は「泡の色が変わるから見てごらん」と声をかけると、自ら進んで「じぶん洗い」にチャレンジしてくれました。実際に泡の色が変わるのを見て、「本当に変わった！おおー！」と驚きながら、とても楽しそうにしていました。お風呂はあわただしい日常の中でも、息子とのコミュニケーションがとれる大事な時間。この商品ならあそび感覚で楽しくじぶん洗いができて、お風呂時間を楽しめそうだと思いました。

■体験会の様子

■2/9(月)発売！ピジョンキッズ第一弾商品「魔法のあわあわシリーズ」の特長

・泡をこすると泡の色が変わる！？ 楽しみながらじぶん洗いができるように

本商品で頭や身体を洗うと、しっかり洗うことによって泡がこすれ、次第に泡の色が青／ピンクから白く変化します。泡の色が白に変わったら、じぶん洗いができたサイン。色が変わる泡で子どものやりたい気持ちを引き出し、毎日のお風呂時間で、「楽しく洗う」体験から、自分で洗う習慣を自然に育てます。

・ベビー用スキンケア用品を手がけてきた当社ならではのやさしい処方

どちらの商品も、目にしみにくく、低刺激。また、弱酸性、無添加(※3)など、これまでベビー用スキンケア用品を手がけてきた当社ならではのお肌のことを考えたやさしい処方で、お子さんのデリケートな肌や髪にも毎日使える商品です。やさしさはそのままに、「魔法のあわあわボディソープ」はベビー用ソープと比べて、洗浄力が約30％アップ(※4)。ベビー用からキッズ用への移行にもおすすめです。

※3 パラベン、アルコール、シリコーン、硫酸系界面活性剤

※4 自社製品での比較、2025年8月ピジョン調べ

■商品概要

●商品名

本体：魔法のあわあわボディソープ

詰めかえ用：魔法のあわあわボディソープ 詰めかえ用

●容量

本体：400ml

詰めかえ用：340ml

●香り：フラワーの香り

●税込価格：オープン価格

●その他：無添加（パラベン、アルコール、シリコーン、硫酸系界面活性剤）、低刺激、皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(※5)

●発売日：2026年2月9日（月）

●商品名

本体：魔法のあわあわシャンプー

詰めかえ用：魔法のあわあわシャンプー 詰めかえ用

●容量

本体：350ml

詰めかえ用：300ml

●香り：しゃぼんの香り

●税込価格：オープン価格

●その他：無添加（パラベン、アルコール、シリコーン、硫酸系界面活性剤）、低刺激、皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(※5)

●発売日：2026年2月9日（月）

※5 すべての方に皮フ刺激が発生しないということではありません

■子どもの「やってみたい！」を引き出す新ブランド「ピジョンキッズ」

くらしに「あそび」をちりばめることで子どもの「やってみたい！」気持ちを引き出し、楽しく「できた！」を積み重ねていける商品を届ける、2才～6才頃の未就学児向けの新ブランドです。

忙しい暮らしの中でも、子どもたちの「やってみたい！」気持ちを応援できるように。そして、親子で「できたね！」と喜び合えるきっかけとなるように。当社は「ピジョンキッズ」を通して、子育てにあるたくさんの喜びを創ります。

ブランドサイトはこちら :https://pigeon.info/pigeonkids/

■「ピジョンキッズ」の商品の考え方

子どもはくらしの中で、あそびながらまなびます。ピジョンキッズは子どもの育ちに関わる領域を５つに分類しました。「くらし」の中の「あそび」を通じて、5つの領域を刺激しながら、いつのまにかできちゃった。豊かな体験ができる商品をお届けします。

魔法のあわあわシリーズが刺激する発達領域は、「感覚・動作」「社会・想像」「言語」の3つになります。

感覚・動作

泡の色が変わっていく、という視覚的な変化を楽しみながら、自分の手で頭や体を洗う感覚・動作が身につきます。

社会・表現

「色が変わるまでゴシゴシするよ」「白くなった？」と親子コミュニケーションが生まれ社会性や表現力が育ちます。

言語

「次は頭を洗ってみよう！」「首も洗えた？」など、体の名称などの言葉を理解します。

ピジョン株式会社

ピジョンは、育児用品をはじめ、マタニティ用品・介護用品・保育サービスなどを手掛けるブランドです。

60年以上に亘る研究に基づき、製品やサービスを提供することによって、この世界をもっと赤ちゃんにやさしい場所にしたいと考えています。

ピジョンは、赤ちゃんが生まれながらに持つ素晴らしい力を育み、すべての赤ちゃんがありのままに輝ける世界の創造を目指していきます。



赤ちゃんにやさしい未来に向けた世界中に広がる私たちの取り組みを下記でご紹介しています。

https://www.pigeon.co.jp/vision-of-a-baby-friendly-future/