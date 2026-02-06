アルティウスリンク、2月20日（金）「CCAJ コンタクトセンター・セミナー2026」に登壇

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンク株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：那谷 雅敏、以下 アルティウスリンク）は、2026年2月20日（金）一般社団法人日本コンタクトセンター協会が主催する「CCAJ コンタクトセンター・セミナー2026」のセッションに登壇します。

セミナーの詳細はこちら :https://ccaj.or.jp/event/contact_20260220.html

コミュニケーションのデジタル化が加速する中、コンタクトセンターにおける「人の価値」が再定義されようとしています。今、求められているのは単なる自動化ではなく、テクノロジーと現場力の融合です。

CCAJ コンタクトセンター・セミナー2026では「AI時代の未来戦略」と、それを支える「現場の実践知（人財定着・カスハラ対策）」をテーマに、コンタクトセンターの最前線で生まれた成功事例などをご紹介します。

アルティウスリンクが登壇するセッションでは「コンタクトセンターの未来～テクノロジー×現場力で描く、次世代運営のシナリオ～」をテーマに、「人とAIの役割分担はどう変わるか？」「CS・ESを高めるテクノロジー活用の極意は？」など、コンタクトセンターの次世代運営の観点から多角的に議論を展開していきます。さらに、BPO業界の最前線で活躍する各リーダーが実践している「最新情報のキャッチアップ術」も公開します。実践知にもとづく具体的なヒントをお伝えします。

アルティウスリンク登壇セッション概要

CCAJコンタクトセンター・セミナー2026 概要

アルティウスリンクは、人とデジタル融合による価値創造を核に、企業のお客様対応を含むフロントオフィスから、バックオフィス、IT領域まで、企業活動を包括的に支えるBPOサービスをワンストップで国内外に提供しています。アジアおよび北米を中心に7か国で事業を展開し、多様なパートナー企業との協働を通じてAI×デジタルを起点としたオペレーションの高度化とCX向上につながる新たな価値創出に貢献しています。

企業とお客様のつながりすべてをデザインする「Total CX² Design Company」 として、顧客体験価値（Customer Experience）の向上と企業変革（Corporate Transformation）という二つのCXを統合的に実現し、企業の中長期的な事業成長を支援します。

パーパスである「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。」のもと、人と企業、社会のつながりをより豊かにし、お客様企業とともに持続可能な社会の発展に貢献してまいります。



・所在地 ：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

・設 立 ：1996年5月 （アルティウスリンク発足 2023年9月1日）

・代表者 ：代表取締役社長 那谷 雅敏

・資本金 ：1億円

・事業内容：コンタクトセンターを中心としたBPO(Business Process Outsourcing)事業

１.コンタクトセンター事業 ２.バックオフィス事業 ３.ITソリューション事業 ４.その他関連事業

・企業URL：https://www.altius-link.com/

・サービスURL：https://www.services.altius-link.com/

