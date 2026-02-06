プレゼントキャンペーンを開催！定期便販売開始記念│純度100％ マルラオイル

太洋物産株式会社

乾燥や肌荒れに悩む敏感肌向けスキンケアとして注目されるマルラオイル。

太洋物産株式会社（本社：神戸市中央区北長狭通5-5-10、代表取締役：横山 博）は、マルラオイルのお得な定期便の提供を開始しました。

詳細はBASE公式ショップ(https://marulaoil.base.shop/)にてご確認いただけます。

定期便サービス開始を記念し、Instagram・X（旧Twitter）にてプレゼントキャンペーンを実施いたします。本キャンペーンでは、公式Instagram・X（旧Twitter）アカウントをフォローし、対象投稿にコメントいただいた方の中から抽選で20名様に、マルラオイル現品をプレゼントいたします。

■ 定期便開始の背景

マルラオイルは人の皮脂に近い脂肪酸バランスを持ち、肌になじみやすく、敏感肌や肌がゆらぎやすい時期のシンプルケアとして支持されています。一方で、まだ日本では認知度が高いとは言えません。

実際に使った人の声や継続使用のしやすさが重要であると考え、今回お得に・無理なく続けられる定期便サービスを開始しました。定期便初回は30％オフの2,093円にてお試しいただけます。

■ プレゼントキャンペーン概要

キャンペーン名

マルラオイル定期便販売開始記念 SNSプレゼントキャンペーン

応募期間

2026年2月9日（月）～2月19日（木）

応募方法

- Instagram公式アカウント(@marulaoil_jp(https://www.instagram.com/marulaoil_jp/))または X（旧Twitter）公式アカウント(@marulaoil_jp(https://x.com/marulaoil_jp))をフォロー- 投稿へのいいね・コメントで応募完了※対象キャンペーン投稿をリポスト/シェアで当選確率UP！

プレゼント内容

純度100％ モザンビーク産マルラオイル（30ml）現品

当選者数：Instagram、X（旧Twitter）合わせて抽選で20名様

■ 商品について

本商品は、モザンビーク産マルラの種子から搾油した未精製・純度100％の植物オイルです。

香料・着色料・防腐剤を使用せず、マルラ本来の性質をそのまま活かしています。

顔・髪・ボディなど全身に使用可能で、シンプルなスキンケアを求める方に選ばれています。

■ 社会的な取り組み

当社は現地生産者と直接取引を行い、現地女性の就労支援や地域還元に取り組んでいます。

生産によって得られた収入は、生活用品や子どもたちの学用品の購入など、地域全体のQuality of Life向上につながっています。

■ ご購入はBASEまたはQoo10から

BASE：純度100% マルラオイル(https://marulaoil.base.shop/) ※お得な定期便はBASEのみ

Qoo10：純度100％マルラオイル│太洋物産株式会社(https://www.qoo10.jp/shop/marulaoil_jp)