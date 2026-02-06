株式会社アシタヘ、「めちゃコミック」原作の縦型ショートドラマ『前世から君だけを愛すると誓うよ』を制作！

株式会社アシタヘ

ショートドラマ・映画などを手がけるIPプロデュースカンパニー、株式会社アシタヘ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：寺地真一）は、株式会社アムタス（本社：東京都港区、代表取締役社長：児玉隆志）による電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）」において配信が開始される、オリジナルコミック作品『前世から君だけを愛すると誓うよ』を原作としたショートドラマ作品の制作を担当しました。2月6日金曜日より、「めちゃコミック」にて全話配信いたします。

■あらすじ

ひたむきに頑張る「働く女子」へ贈る、最高にドラマチックな再会ロマンス！大手企業で責任感を持って働くものの、損な役回りばかりの詩乃（水上京香）。そんな彼女を窮地から救ったのは、新社長として就任した真司（樫尾篤紀）だった。再会をきっかけに、真司の圧倒的な安定感と癒やしに包まれ、詩乃の人生は劇的に好転し始める。しかし、その慈愛に満ちた眼差しの奥には、「君を二度と離さない」と誓う狂気的なまでの愛が秘められていた――。

正当に評価されない悔しさを吹き飛ばすスカッとする展開に加え、真司が注ぐ一途すぎる重愛に、驚きと胸キュンが止まらない！不器用なデキる女が、運命の再会によって深淵な愛に囚われていく姿を描いた、極上のサクセス・ラブストーリーです。

キャスト：

春川詩乃役 水上京香

首藤真司役 樫尾篤紀

依田美穂役 山口乃々華

篠原役 稲葉光

総務部長役 佐瀬弘幸

■めちゃコミックについて

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読み、ページ読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。

https://www.amutus.co.jp/service/comics/

【めちゃコミック」ショートドラマ公式SNS】

・TikTok ：https://www.tiktok.com/@mechacomic_drama

・Instagram ：https://www.instagram.com/mechacomic_drama

・YouTube ：https://www.youtube.com/@mechacomic_drama

◼️作品概要

タイトル： 『前世から君だけを愛すると誓うよ』

配信先：https://mechacomic.jp/videos/278/episodes/1

配信開始： 2025年2月6日（金）10:00～

原作： 嶋伏ろう・三田理恵子（めちゃコミックオリジナル）

脚本：灯敦生

監督： 須藤蓮

出演者：水上京香、樫尾篤紀、山口乃々華、稲葉光、佐瀬弘幸、ほか

『前世から君だけを愛すると誓うよ』原作コミック

■お問い合わせ先

株式会社アシタへでは、各種動画配信プラットフォーム向けのショートドラマ制作を承っております。

これまでの制作実績とノウハウを活かし、企画開発から制作まで、プラットフォームの特性に合わせた最適なコンテンツ制作をご提案いたします。

また、当社ではショートドラマの制作にご協力いただける企業様・クリエイター様を随時募集しております。企画・制作に関するご相談やお問い合わせは、下記窓口までお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ窓口：info@to-morrow.jp

株式会社アシタヘ

映画、ショートドラマの企画、制作をするIPプロデュースカンパニーです。日本だけではなく、世界で売れる日本のエンターテイメントコンテンツをプロデュースし続けます。今までにプロデュースした作品は、映画『Funny』、TikTokアニメ「オモカノ」、ショートドラマではオリジナル企画『たまごの復讐』、BUMP4週連続TOP3入りを果たした『タワマン階級戦争-低層界からの逆襲-』BUMPでリリースから一ヶ月間ランキング上位を獲得したオリジナル企画『今世も落ちる、恋ならば。』など。ショートドラマにおいてはAIなども活用し、ヒットの再現性を追求する企画チームを発足し、オリジナル作品の企画から制作まで手がけます。