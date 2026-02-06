【2月1日～14日限定】バレンタイン特別コース「和牛ステーキ割烹だいすけ」

株式会社アートフード

能登牛プレミアム専門店「和牛ステーキ割烹だいすけ」(石川県金沢市広岡1-5-3 クロスゲート金沢2階、運営:株式会社アートフード、代表取締役:島田大介)は、2026年2月1日(土)から2月14日(金)まで、ディナー限定のバレンタイン特別コース(7,700円・税込)を提供します。国産牛ヒレステーキと鴨ステーキの贅沢な合い盛りに、金沢の食材をふんだんに使った前菜やサラダ、バレンタイン限定デザートが付いた、特別な日にふさわしいコースです。

■ 国産牛ヒレ×鴨ステーキの贅沢な合い盛り

今回のバレンタイン特別コースは、国産牛ヒレステーキ(60g)と鴨ステーキ(80g)の合い盛りがメインディッシュ。

炭火で香ばしく焼き上げられるステーキは、当店ならではの味わいです。特製ソースとトリュフ塩の2種類で、それぞれの肉の旨みを引き立てます。

通常のディナーコースが9,900円～となる中、このバレンタイン特別コースは7,700円(税込)と、お得な価格で能登牛専門店の本格的な味をお楽しみいただけます。

■ バレンタイン特別コース 全8品(7,700円・税込)

【前菜】

・金沢の麩と源助大根

・アワビの煮付け

・甘エビのお刺身

金沢ならではの食材と、能登半島の海の幸を使った前菜です。

【サラダ】

・ハモンセラーノと赤かぶ・金沢春菊のサラダ

金沢の加賀野菜である赤かぶと金沢春菊に、スペイン産生ハム「ハモンセラーノ」を合わせた一品。

【和牛のお造り】

・自家製和牛ローストビーフ

・和牛湯引きカルパッチョ

和牛を2種類の調理法でお造り風に仕上げました。

【メインディッシュ】

・国産牛ヒレステーキ(60g)

・鴨ステーキ(80g)の合い盛り

特製ソースとトリュフ塩で炭火で焼き上げた2種類のステーキを、贅沢に一皿で。

【お食事】

・御飯

・お漬物

・御味噌汁

【デザート】

・自家製生チョコとクレームブリュレ

・ベルギーチョコジェラート

バレンタインならではの特別なデザートで、コースを締めくくります。

■ カップルにも、女子会にも最適

金沢駅西口から徒歩1分という好立地で、バレンタインデートはもちろん、友人同士での女子会、自分へのご褒美ディナーにも最適です。

お祝いや接待にも使われる落ち着いた雰囲気の店内で、特別なひとときをお過ごしいただけます。

【提供期間・予約について】

- 提供期間:2026年2月1日(土)～2月14日(金)- 提供時間:ディナーのみ(17:30～21:30、L.O.21:00)- 予約:推奨(当日も空席があれば可能)- 予約方法:電話(076-255-3588)またはオンライン予約

■ 和牛ステーキ割烹だいすけについて

金沢駅西口から徒歩1分、クロスゲート金沢2階に位置する能登牛プレミアム専門店。

「炭火焼ステーキと地物旬菜」をコンセプトに、能登牛プレミアムをはじめとする厳選された和牛を、炭火で香ばしく焼き上げて提供しています。

能登牛プレミアムは数量限定で入荷し、店主が来店日に合わせて熟成度合を調整するこだわりぶり。旬の加賀野菜や能登半島の海の幸をふんだんに使った料理と共に、割烹スタイルで楽しめます。

お祝いや法事の会食、ビジネスでの接待にも最適で、5,000円以上ご利用のお客様には駐車券(60分)をお渡ししています。

■ 店舗概要

- 店舗名:和牛ステーキ割烹だいすけ- 所在地:〒920-0031 石川県金沢市広岡1-5-3 クロスゲート金沢2階- TEL:076-255-3588- 営業時間:- - ランチ:11:30～14:30(L.O.14:00)- - ディナー:17:30～21:30(L.O.21:00)- 定休日:火曜日(祝日の場合は翌日)- アクセス:金沢駅西口より徒歩1分- 駐車場:クロスゲート金沢パーキング(5,000円以上利用で60分無料)- 公式サイト:https://steak-daisuke.artfoodmeat.com/- Instagram:https://www.instagram.com/sumib_iyaki/- オンライン予約:https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_s/wwFSMXG0rfwpn8W

■ 運営会社

- 会社名:株式会社アートフード- 代表取締役:島田大介

【本リリースに関するお問い合わせ・ご予約】

和牛ステーキ割烹だいすけ

TEL:076-255-3588