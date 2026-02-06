思い出がよみがえる、懐かしの7作品を一挙収録！『スーパーボンバーマン コレクション』パッケージ版 を2026年8月27日に発売！　　　　パッケージ限定版「日本限定版」も同日に発売！

株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント

株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント（本社：東京都品川区、代表取締役：陳 云云）は、多くのお客さまに長年親しまれている「スーパーボンバーマン」シリーズの5作品を収録した『スーパーボンバーマン コレクション』（対応機種：Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5）のパッケージ版を、日本を含めたアジア地域に向けて、2026年8月27日（木）に発売します。

また、豪華アイテムを同梱したパッケージ限定版『スーパーボンバーマン コレクション 日本限定版』も通常版と同時に発売します。『日本限定版』の詳細につきましては、後日発表予定ですので続報をお待ちください。



本コレクションには、1993年～1997年にかけて発売した「スーパーボンバーマン」シリーズの5作品を収録している他、1985年に発売した『ボンバーマン』と、1991年に発売した『ボンバーマンII』も追加収録。

好きなタイミングでセーブできる「どこでもセーブ機能」、敵やボムに当たっても何度でも再挑戦できる「巻き戻し機能」などの便利な機能も実装しています。

懐かしい思い出と共に、「ボンバーマン」をお楽しみください！

▼『スーパーボンバーマン コレクション』 パッケージ版公式サイト

https://www.cloudedleopardent.com/game/bomberman/jp/(https://www.cloudedleopardent.com/game/bomberman/jp/)

■「スーパーボンバーマン」シリーズの5タイトルを収録！

『スーパーボンバーマン コレクション』には、1993年～1997年にかけて発売した「スーパーボンバーマン」シリーズ5タイトルを収録。多彩なゲームモードと共に、懐かしさに浸りながら、手に汗握るバトルをお楽しみいただけます！

■懐かしの2作品も収録！

1985年に発売した『ボンバーマン』、1991年に発売した『ボンバーマンII』の2作品を追加収録！

懐かしさあふれる2作品を、現在のゲーム機でお楽しみいただけます。

■「スーパーボンバーマン」シリーズのボス戦を楽しめる「ボスラッシュモード」

今作に収録の「スーパーボンバーマン」シリーズ5作品に登場するボスとの対戦を楽しめる、「ボスラッシュモード」を新たに追加！

3つの難易度で、タイムアタックをしながらボスとの対戦を楽しめます。

■快適に遊べる”便利機能”や”懐かしさを堪能できるモード“も搭載！

・どのタイミングでもセーブできる「どこでもセーブ機能」

・ボムや敵に当たっても戻して再挑戦できる「巻き戻し機能」

・「スーパーボンバーマン」シリーズ5作品の貴重なキャラクターイラストが200点以上収録された

「ギャラリー」

・「スーパーボンバーマン」シリーズ5作品の楽曲を収録し、オリジナルのプレイリストも作れる

「BOMBラジオ」

■「おすそわけ通信」で対戦も楽しめる！

『スーパーボンバーマン コレクション Nintendo Switch(TM) 2 Edition』を持っていると、ソフトを持っていない人に“おすそわけ”して、最大3台に共有して一緒に遊ぶことができます！

■『スーパーボンバーマン コレクション』 商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134769/table/24_1_2c33e4d03b99534bb663774fe04b4a17.jpg?v=202602061151 ]

※Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

※“PlayStation” is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。