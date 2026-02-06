「SHARE LOUNGE」50店舗＆アプリ会員50万人達成を記念したキャンペーンを開催！

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則）が運営するシェアオフィスの機能性とラウンジの居心地のよさを併せ持つ「SHARE LOUNGE」は、2026年2月6日（金）の「SHARE LOUNGE 馬事公苑」のオープンをもって、国内店舗数50店舗を達成しました。また、利用予約ができるSHARE LOUNGE 公式アプリ会員は50万人を超えています。この度、50店舗展開およびアプリ会員50万人を記念したキャンペーン「50店舗・50万人ありがとう SHARE LOUNGE感謝WEEK」を2026年2月6日（金）から2026年3月8日（日）まで開催いたします。

■「50店舗・50万人ありがとう シェアラウンジ感謝WEEK」について

毎週さまざまなコンテンツを特設サイトを通じて発信します。各コンテンツ内でキーワードを集めて応募いただいた方の中から抽選で50名様に「SHARE LOUNGE 1dayチケット」をプレゼントいたします。

・特設サイトURL：http://tsutaya.jp/other_sharelounge-info-2026020650thanksweek_02/

【特設サイト展開コンテンツ】

・お客さまの声

SHARE LOUNGEを知ったきっかけや好きなところ、おすすめの利用方法など、SHARE LOUNGEを愛用してくださっている方々の声をご紹介します。すでに利用いただいている方々に、より快適にお過ごしいただくヒントや、これからSHARE LOUNGEを使いたいと考えている方々にとって、参考になる情報をお届けします。

・全国のSHARE LOUNGE店舗を紹介

ワークスペースとして、息抜きをするカフェとして、誰かと語るバーとして、「使い方は自由自在」な

SHARE LOUNGE50店舗を、さまざまな切り口でご紹介します。

1人で集中して過ごす、お買物の合間の休憩に利用する、休日の家族イベントとして楽しむ、さまざまなライフスタイルの方にオススメの店舗をご提案します。

■キーワードを集めて応募！抽選で50名に当たる「1dayチケット」プレゼントキャンペーン概要

応募期間：2026年2月20日（金）～2026年3月8日（日）23：59まで

賞品： 全国のSHARE LOUNGEでご利用いただける1dayチケット（アプリ内提供）

応募方法：特設サイト内の応募フォームからエントリー

エントリーには、アプリ会員ID・メールアドレス・キーワードが必要です。

キーワード：毎週発信するコンテンツとともに発表 合計5文字

当選者発表：2026年3月17日（火） 当選者の方のみへメールにてお知らせいたします。

詳細は特設サイト（ http://tsutaya.jp/other_sharelounge-info-2026020650thanksweek_02/ ）をご確認ください。