ホテルニューアカオ「舞扇」より“春薫る 静岡の旬と恵みを味わうコース”が登場

ホテルニューアカオ（所在地：静岡県熱海市、総支配人：久米暢、以下当ホテル）は、日本料理「舞扇（まいせん）」にて、春限定の新コース料理「春薫る 静岡の旬と恵みを味わうコース」を、2026年3月6日（金）より期間限定で提供いたします。なお、本コースの予約受付は、本日2月6日（金）より開始します。

本コースは、春に旬を迎える食材を中心に、静岡の恵みを贅沢に取り入れたメニューをご用意いたしました。繊細な味わいが魅力の春子鯛は、伊豆・松崎町の桜葉で包んだ小袖寿司として仕立て、春らしい香りとともにお楽しみいただけます。また、日本では駿河湾でしか水揚げされない由比産の桜海老を茶碗蒸しや真丈、かき揚げ天茶漬けなど、多彩な調理法で表現し、素材本来の味を引き出しました。さらに、静岡のブランド牛「ダイヤモンド富士牛」の炙り焼きや、県内産の春野菜を組み合わせた一皿など、海の幸から山の恵みまで、旬の香りと彩りを五感で味わう和会席コースです。

宿泊のお客様はもちろん、外来のお客様もご利用いただけます。観光でお越しの方だけでなく、日ごろから静岡の食材に親しんでいる地元の皆様にも、改めてその魅力を味わっていただきたいという想いを込め、外来でご利用の静岡県在住のお客様には10%割引の特別料金にてご提供いたします。“春の訪れを感じるこの季節ならではの和会席をご堪能いただける企画となっています。

【春薫る 静岡の旬と恵みを味わうコース お品書き】

- 一の膳：桜海老と浅利の桜花茶碗蒸し／蛍烏賊と芹の和え物- 二の膳：春子鯛小袖寿司／栄螺の木の芽焼き- お吸い物：桜海老真丈・竹の子・白髪葱・桜花木の芽- 御造り：近海鮮魚盛り合わせ（桜海老・金目鯛・本わさび）- 台の物：伊勢海老と春野菜の香り焼き- 止肴：静岡県産ダイヤモンド富士牛炙り焼きと三島西麓野菜- お食事：桜海老かき揚げと静岡茶の天茶漬け・香の物- 水物：静岡県産天空茶葉と和三盆糖の絹流し

【コース概要】

・コース名：春薫る 静岡の旬と恵みを味わうコース（全9品）

・会場：ホテルニューアカオ ホライゾン・ウイング3階 日本料理「舞扇」

・期間：2026年3月6日（金）～5月6日（水）

・時間：17:30～21:30（最終入店20:00）

・料金：16,500円（税込）※外来利用の静岡県在住の方は10％割引

・予約方法：電話0557-83-6161または公式ウェブサイトからお申し込みいただけます。（3日前までの事前予約制）

【宿泊プラン概要】

“春薫る 静岡の旬と恵みを味わうコース”とともに、ホテルニューアカオでのご滞在を存分にお楽しみいただける宿泊プランです。朝食はレストラン「ボヌール」にて和朝食を提供。脂の乗った大ぶりな鰺の干物をはじめ、素材にこだわった朝の和定食をお楽しみいただけます。

・プラン名：【和食】春薫る 静岡の旬と恵みを味わうコース 全室オーシャンビュー

・期間：2026年3月6日（金）～5月6日（水）

・料金：ご宿泊日、ご利用人数により異なります。詳細はホテル公式ウェブサイト内の専用ページでご確認ください。

・予約方法：電話0557-83-6161または公式ウェブサイトからお申し込みいただけます。

【日本料理「舞扇」とは】

「舞扇（まいせん）」は、ホテルニューアカオ ホライゾン・ウイング3階に位置する日本料理レストランです。目の前に広がる相模湾の絶景とともに、近海で採れた魚介類をはじめ、地場の食材、旬野菜をふんだんに使用し、四季の美しさを五感で味わえる、おもてなしのお料理に仕上げます。宿泊者はもちろん、外来でのご利用も可能で、記念日などの特別な場にも最適な空間です。

【ホテルニューアカオとは】

静岡県熱海市にある「海を目の前にしたロケーションが楽しめるリゾートホテル」。2012年日本ジオパークにも認定された熱海市錦ヶ浦の岸壁に建ち、客室は全室オーシャンビュー。海を一望する圧巻の景観となっています。2022年12月、開業当時の「ホテルニューアカオ」に名称が変わりオープン。2023年7月1日、旧ホテルニューアカオ（オーシャン・ウイング）の客室250室、メインダイニング錦などがオープンし、熱海のシンボル「ホテルニューアカオ」として完全復活いたしました。

紡いできた歴史をそのままに2024年11月にはロビーを改装し、新たなホテルの顔となるフロントが誕生。昭和レトロな世界観が広がるオーシャン・ウイングのフロントには人気のホテルロゴ入りグッズが並ぶロビーショップもオープンしました。

公式ウェブサイト：https://hotel-new-akao.com/

所在地：〒413-0033 静岡県熱海市熱海1993-250 TEL：0557-83-6161

アクセス：JR「熱海」駅から送迎バスで約10分 客室数：350室

ホテルニューアカオ公式SNS：

Instagram ：https://www.instagram.com/hotel_newakao_official/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/hotel_newakao

LINE ：https://page.line.me/356xpyyi

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。

会社概要

【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。

公式ウェブサイト：https://gotopass.jp