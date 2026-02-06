【12/5開催】スカイディスクが「人手不足・属人化を解消！中小企業のための“ムリなく始めるDX”入門 セミナー」に登壇しました

株式会社スカイディスク

株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、2025年12月5日（金）に津島商工会議所（愛知県津島市立込町）で開催された、中小企業向けDX推進セミナー「人手不足・属人化を解消！“ムリなく始めるDX”入門」に登壇いたしました。本セミナーは、業務効率化、デジタル活用、人材不足への対応をテーマに、中小企業の経営者・管理者がDXの第一歩を学ぶことを目的として開催されました。

当日は、中小企業診断士・宿澤直正氏による「DXとは何か」「IT導入の進め方」といった基礎講座に続き、スカイディスクは第2部（20:00～20:30）にて、製造業の計画業務で発生しがちな属人化や長時間労働、急な計画変更による負荷など、現場起点での課題整理から着手するDXのアプローチをご紹介しました。具体的には、生産計画最適化クラウド「最適ワークス」を用いた業務の可視化・標準化、AIによる計画自動化、現場負荷の軽減やリードタイム短縮の実現例を取り上げ、企業規模や現場体制に応じて“ムリなく始められるDX”の進め方を詳しく解説しました。



また、「どこから手を付ければよいかわからない」「属人化した工程を標準化したい」といった参加者の課題感とも重なり、登壇後の意見交換では、多くの製造業の皆さまから個別相談をいただきました。人手不足が続く中部エリアにおいて、現場を起点とした改善とデジタル活用を両立させたいというニーズの高まりを改めて実感する場となりました。

スカイディスクは、今回のセミナーでいただいたご意見・ご要望をもとに、今後も中小製造業の現場に寄り添ったソリューション開発および導入支援を進め、「現場DX」「属人化解消」「生産性向上」に貢献してまいります。

AIを活用したSaaS型 生産計画DXサービス 最適ワークス

生産計画・管理のDXを支援するAI×SaaSサービス（生産計画自動立案システム）です。

効率的にオーダーをこなす生産計画を、独自開発AIが立案。生産効率改善を支援することで業績改善をサポートします。

製品サイト：https://saiteki.works/

株式会社スカイディスク 会社概要

2013年の創業以来、製造業を中心に多数のDXプロジェクトに取り組んできました。そこで得た知見・ノウハウをサービス・プロダクトとして世の中に還元することが私たちの使命だと考えています。

「ものづくりを、もっとクリエイティブに」をミッションに、人が人にしかできない創造的な仕事に打ち込む世界の実現に向けて、AIを活用したDX支援にチャレンジしていきます。

本社所在地：福岡県福岡市中央区舞鶴2-3-6 赤坂プライムビル4F

代表者：代表取締役CEO 内村 安里

設立：2013年10月1日

事業内容：AIを活用したDX支援、AI搭載のクラウド型 生産計画DXサービス「最適ワークス」の開発・運営

会社サイト：https://skydisc.jp/

お問い合わせ先

株式会社スカイディスク アライアンスチーム

E-mail： saiteki-is@skydisc.jp

TEL：0120-29-1331

公式サイト：https://www.skydisc.jp

オンライン個別相談受付中（無料・事前予約制）：https://meetings.hubspot.com/y-yahaba/inquiry?uuid=71584794-0b88-4e0f-913c-b7fc4e394c06