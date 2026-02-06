従業員への健康増進の取り組みが評価株式会社アーバンフィットが「スポーツエールカンパニー2026」の認定を取得
株式会社カナミックネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山本拓真、以下「当社」）の子会社で、大阪府を中心に24店舗の24時間営業フィットネスジムを運営する株式会社アーバンフィットは、スポーツ庁から従業員が行うスポーツ活動の支援や促進に向けた取り組みを実施している企業として、昨年に続き今年も「スポーツエールカンパニー」に認定されました。
■従業員の健康増進の取り組みについて
弊社は、従業員一人ひとりが心身ともに健康であることが、社業発展と経営理念の実現および従業員一人ひとりが豊かな人生をおくることに繋がると考え、弊社保有施設の利用促進を中心とした健康増進の取り組みを行っています。今後も従業員の運動を奨励することで従業員及び社会全体の健康増進に貢献してまいります。
■従業員への運動奨励策の例
勤務時間に30分間、自社施設（ジム）を利用し運動を取り入れ、運動習慣を身につける取組み。
■スポーツエールカンパニーについて
「働き盛り世代」が一日の大半を過ごす職場において、スポーツに親しむきっかけづくりを進めていくことを目的として、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の支援や促進に向けた積極的な取組を実施している企業を「スポーツエールカンパニー」（英語名称:Sports Yell Company）としてスポーツ庁が認定するものです。詳細は以下スポーツ庁ホームページをご覧ください。
スポーツエールカンパニー：スポーツ庁 (mext.go.jp)(https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048.htm)
スポーツエールカンパニー2026認定企業一覧(https://www.mext.go.jp/sports/content/20260127-spt_kensport01-000046888_01.pdf)
【会社概要】
社 名： 株式会社カナミックネットワーク（東証プライム上場：3939）
本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー31階
代 表 者： 山本拓真
設 立： 2000年10月
社 名： 株式会社アーバンフィット
本社所在地： 大阪府大阪市北区西天満4丁目14-3 リゾートトラスト御堂筋ビル7階
代 表 者： 山本景士
設 立： 2015年11月
【報道関係の方からお問合せ先】
株式会社カナミックネットワーク 管理部
所在地 〒150-6031
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー31階
ＴＥＬ 03-5798-3955 ＦＡＸ 03-5798-3951