高品質フィギュアブランド『spiritale』ー初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた！～お絵描きver.～ 1/7スケールフィギュア登場！

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、魅力的な表情の再現と細部のディテールまでこだわり抜いた高品質キャラクターフィギュアを展開するブランド「spiritale （スピリテイル）」の新商品として、「初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた！～お絵描きver.～ 1/7スケールフィギュア」を発売いたします。2026年2月6日（金）11:00より、ECサイト「TAITO GEAR&GOODS」（URL：https://taito-goods.jp/shop/default.aspx(https://taito-goods.jp/shop/g/g50101440/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=snmiku_pr)）にて予約受付を開始します。

※フィギュア画像は開発中のものです。実際の商品とは若干異なる場合がございます。

- spiritale × 初音ミク × さいとうなおきによる特別企画！大人気イラストレーター「さいとうなおき」さんの生配信で「お絵描き」をテーマに描かれたイラストを、圧倒的な造形と彩色で立体化しました。大きなデジタルペンを手に、花々と創作ツールに囲まれたミクの姿は、まるでイラストから飛び出したかのような存在感。ペンが光るギミックも搭載し、繊細なディテールと鮮やかな色彩で、創作の楽しさとミクの魅力を余すことなく表現しています。

初音ミクは、お絵描きを司る創造主として描かれ、創作の楽しさと無限の可能性を象徴しています。

大きなデジタルペン、定規のように目盛り付き＋ツールバー風の天使の輪、猫の目に隠された必須ショートカットキー「E」「G」など、テーマに沿った遊び心あふれる仕掛けが随所に散りばめられています。他にも、イラスト制作にまつわるユニークなモチーフがたくさん隠れています。

髪の毛の流れ、ネコ耳、頭の飾り、袖口のフリル、スカートの裏地まで徹底再現。花々や小物、デジタルツールの細かなパーツも丁寧に造形し、どの角度から眺めても新たな発見があります。

両手でしっかり抱えた大きなデジタルペンが、創作への情熱を象徴。ペンは光るギミックを搭載しています。

花々と画材ケース、額縁モチーフで構成された華やかな台座が、フィギュア全体を美しく引き立てます。

- 商品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/678_1_e3f9a21b7a0c7be56e7c7ddc6e954ab6.jpg?v=202602061151 ]

- 『spiritale』について イタリア語の「精霊（Spirito）」と、英語の「物語（Tale）」を組み合わせた造語で、大好きな“あの” キャラクターの「一番輝いている瞬間」を切り取ったかのような、精霊のように美しく、愛らしいフィギュアで最高に美しい物語を提供したいとの想いから2020年8月に創設したブランドです。

spiritale 公式X：https://x.com/Spiritale_shop

- 『TAITO GEAR&GOODS』について キャラクターグッズを取り扱うメーカー直販のサイトです。ご好評をいただいております高品質フィギュアブランド「spiritale」に加え、超特大ぬいぐるみブランド「どきゅーと」等、多数の商品を展開しています。

TAITO GEAR&GOODS URL：https://taito-goods.jp/shop/default.aspx

