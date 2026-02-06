【LINEヤフー】選挙に関する偽・誤情報についての意識調査を実施

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は本日、2026年2月に実施した選挙に関する偽・誤情報についての意識調査結果を公表しました。



＜アンケート結果ハイライト＞

・「選挙期間中に、政党や候補者に関する偽・誤情報を見聞きしたことがある」と回答した人は40％（※）

・その情報を偽・誤情報だと判断した理由は「別の情報源を調べて判断」が最多（39％）、「自身の知識や経験から（20％）」「情報の発信元を見て（17％）」が続く

・その情報が投稿・拡散された目的は「集団による意図的な情報操作を目的とした投稿・拡散」と考える人が最多の35％

・選挙の投票先の検討にあたり、偽・誤情報に影響を受けているのではないかと不安に感じる人は40％（※）

・政治・選挙関連の偽・誤情報に関する啓発や情報提供は不十分だと感じる人が77％（※）

※ある/おそらくある（どちらかといえばある）、不十分だと感じる/どちらかといえば不十分だと感じるの合計





＜グラフ＞



＜アンケート概要＞

実施日：2026年2月2日～2月5日

調査方法：LINEリサーチを使ったインターネット調査（20～60代の男女）

有効回答：1,052人



偽情報とは意図的／意識的に作られたウソや虚偽の情報、誤情報とは勘違い／誤解により拡散した間違い情報のことを指します（※）。現代ではインターネットを通じて誰もが気軽に情報発信ができるようになった一方で、偽・誤情報の発信や拡散も容易になり、その情報が広まりやすい環境になっています。政党や政治家、選挙候補者に関する偽・誤情報が選挙時の投票行動を歪めてしまうなど、さまざまな悪影響をもたらす可能性が指摘されています。

※総務省「インターネットとの向き合い方～ニセ・誤情報にだまされないために～第2版」より

https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/nisegojouhou/



今回LINEヤフーが実施したアンケートによると、40％の人が「選挙期間中に、政党や候補者に関する偽・誤情報を見聞きしたことがある」と回答し、選挙関連の情報においても偽・誤情報の広がりを示す結果となりました。その情報を偽・誤情報だと判断した理由は「別の情報源を調べて判断した」と回答した人が最多（39％）で、複数の情報源を見比べて冷静に判断できている人も多いことがわかりました。また、その情報が投稿・拡散された目的は「集団による意図的な情報操作を目的とした投稿・拡散」だと考える人が最多35％となりました。

選挙の投票先の検討にあたり、偽・誤情報に影響を受けているのではないかと不安に感じる人は40％と、選挙関連の情報における偽・誤情報の問題の深刻さを現す結果となりました。一方で、政治・選挙関連の偽・誤情報に関する啓発や情報提供は不十分だと感じている人は77％にのぼりました。有用な対策としては、「候補者自身の発信など一次情報を見ることを徹底する」や「偽情報を判定するAIの普及への期待」といった例が挙げられました。





＜LINEヤフーの偽・誤情報対策の主な取り組み＞

LINEヤフーでは、正確な情報発信やリテラシー向上のための啓発などを行っています。

またYahoo!ニュースが提供する「ヤフコメ」、「Yahoo!知恵袋」、「LINEオープンチャット」をはじめとする投稿型プラットフォームサービスでは、注意喚起や各ガイドラインに則ったモニタリングチェック・違反投稿の削除対応、ユーザーからの通報機能設置など、各種取り組みを組み合わせながら、偽・誤情報の流通の抑制を図っています。



●「選挙で気を付けたいフェイクニュース」特設ページ公開

https://events.yahoo.co.jp/fakenewsmonsters/election/



●中高生向けイベント「読み解くチカラ2026年冬」の実施

衆議院議員総選挙を控え、既に選挙権を持つ高校生や将来の有権者となる中高生を対象に、選挙に関連するフェイクニュースの見分け方を学ぶ実践型ワークショップイベント「読み解くチカラ2026年冬」を2026年2月4日に実施しました。



その他、各サービスでの取り組みについては以下のWebサイトもご参照ください。



LINEヤフー 情報空間の健全性確保のための取り組み

https://www.lycorp.co.jp/ja/feature/saferinternet/



『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げるLINEヤフーでは、今後もユーザーに安全安心にサービスをご利用いただくためのさまざまな取り組みを進めていきます。



