【採用戦略としての健康経営】採用ROIを守る健康経営優良法人認定取得・更新と採用広報連動支援プログラムの提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

健康経営優良法人認定制度は、優良な健康経営の実践を「見える化」し、従業員や求職者等からの評価につなげることを目的とした制度です。

本プログラムでは、認定取得をゴールにせず、採用単価の圧縮、応募母集団の量と質の改善、要件一致率の向上、早期離職率の低減といった採用KPIと連動させ、取得から更新、採用広報への実装までを一気通貫で支援します。

提供開始の背景

採用は多くの企業において最大級の経営コストです。

特に人材紹介を活用する場合、理論年収に対する手数料は30～35％が一般的とされ、採用難易度が高い職種ほど費用が増加しやすい構造です。

そのため、同一の採用投資であっても、応募母集団の量と質、要件一致率を引き上げ、採用単価を下げる設計が経営上の優先課題になります。

近年、求職者の比較検討軸は多様化し、求人プラットフォーム上でも「健康経営優良法人」に関連する求人検索・一覧ページが用意されている例が見られます。 取得有無は差別化要素というより、比較検討の土俵に乗るための条件として扱われる局面が増えつつあります。

また、健康経営優良法人2025では大規模法人部門3,400法人、中小規模法人部門19,796法人が認定され、取得企業は増加傾向です。 取得企業が増えるほど、未取得状態は採用上の機会損失リスクとして顕在化しやすくなります。

プログラム概要

本プログラムは、健康経営優良法人の認定取得・更新を、採用戦略（母集団形成、採用広報、採用KPI）とセットで設計・運用する支援です。

認定取得のための申請実務に加え、採用チャネルでの訴求実装までを含め、採用ROIの改善に直結する運用設計を行います。

A. 認定取得・更新の要件整理と体制設計

現状ヒアリングにより申請要件とのギャップを診断し、社内体制、責任分界、年間スケジュール、実施施策と証跡（エビデンス）整備の方針を設計します。

申請書作成・提出まで伴走し、更新を前提に運用を標準化します。

B. 採用単価を下げる認定×母集団設計支援

認定取得を「求人票の訴求要素」として終わらせず、採用の入口設計に落とし込みます。

具体的には、求人票の訴求軸、募集要件の表現、会社説明資料、採用サイト、SNS、面接官トークの一貫性を整備し、応募の質（要件一致率）を上げることで、採用単価の圧縮を狙います。

C. チェックボックスで機会損失を防ぐ設計

求人プラットフォーム上で健康経営優良法人に関連する求人検索導線が存在する例を踏まえ、未取得による比較検討上の不利や機会損失を抑えるため、取得・更新を必須要件として設計します。

D. 認定をゴールにしない採用KPI連動の運用支援

認定取得後は、採用KPI（応募数、応募単価、要件一致率、内定承諾率、入社後定着、早期離職率）と連動した健康施策のPDCAと、採用広報への反映をセットで運用します。短期の見栄えではなく、採用のROIと入社後のパフォーマンスを中長期で改善する設計に寄せます。

期待できる経営インパクト

(1) 採用単価の圧縮

紹介依存度が高いほど採用費は膨らみやすくなります。

理論年収の30～35％が一般的とされる紹介手数料構造を踏まえると、同一投資で応募母集団の量と質を底上げし、要件一致率を上げる設計が採用単価の圧縮に直結します。

(2) 応募の質（要件一致率）と内定承諾率の改善

認定取得の事実だけでなく、何を実施し、どう運用しているかを採用導線で一貫して説明できるようにすることで、候補者側の納得度が上がり、選考途中の離脱抑制や要件一致率の改善を狙います。

(3) 早期離職率の抑制と戦力化の前倒し

採用広報で語った内容と入社後運用が一致すると、オンボーディングの摩擦が減り、早期離職リスクの低減と戦力化の前倒しにつながります。

結果として、補充採用コストや教育コストの増加を抑えられます。

(4) 採用広報の掲載面拡張と指名検索の増加

健康経営優良法人は制度として「見える化」を目的に設計されており、対外的な説明材料になります。 採用サイト、求人媒体、SNS、PR記事、説明会資料など複数の掲載面で再利用できるため、候補者接触回数と指名検索の増加を狙えます。

導入の流れ

1）現状診断：採用課題（母集団不足、採用単価高騰、紹介依存等）と認定取得目的を整理し、経営KPI（採用費、定着、戦力化）を合意

2）取得要件整理：申請ギャップを診断し、取得要件に沿って施策と証跡を設計

3）体制・証跡整備：社内体制、責任分界、年間スケジュール、必要施策の実装と証跡づくり

4）申請伴走：申請書作成・提出を伴走

5）採用広報連動：求人票、採用サイト、媒体、SNS、会社説明資料、面接官トークへ訴求を反映

6）効果検証と更新運用：応募数、応募単価、要件一致率、内定承諾率をモニタリングし、次年度更新まで運用を標準化

7）四半期レビュー：採用計画へ反映し、採用ROI改善の打ち手を継続更新

プログラムについて

本プログラムは、健康経営優良法人の認定取得・更新を、採用戦略と経営戦略に連動させて運用することで、採用単価の圧縮と応募の質の向上を同時に実現することを狙います。

認定取得を「チェックボックスを埋める作業」で終わらせず、母集団形成、採用広報、採用KPI（応募数・要件一致率・早期離職率）と連動したPDCAとして設計し、中長期の採用競争力に転換します。

貴社の採用単価、人材紹介依存度、母集団の質、要件一致率、早期離職の状況を踏まえ、健康経営優良法人認定の取得・更新を採用成果にどう接続するか、初回の情報交換で実行計画のたたき台（進め方、体制、証跡、採用導線への落とし込み範囲、想定スケジュール）をご提示します。

ご相談は下記窓口までご連絡ください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: フィットネスサービス

URL: https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、

フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/