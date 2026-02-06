ゴルフツーリズム共創プログラム「Amatellus（アマテラス）」、第1回交流会が大盛況。次回3月4日に第2回開催を決定！

株式会社ゴルフツーリズムジャパンロゴは「日本各地と世界を縁で結ぶ」という意味を込めて、水引がモチーフとなっている

～「単なる旅行ではなく、地域創生の新しいモデル」 参加者の共感を受け、地方創生の成功事例を共有するゲストセッションを実施～

株式会社ゴルフツーリズムジャパン（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：小嶋崇文）は、2026年1月28日に開催した地方創生のプログラム「Amatellus（アマテラス）」の第1回交流会が、想像以上の熱気と共感に包まれ、大盛況のうちに終了したことをお知らせいたします。

これを受け、地域の魅力を世界へ届ける仕組みを共に創り上げる場として、第2回「Amatellus交流会～地域と世界をつなぐ、新しいゴルフツーリズムのかたち～」を2026年3月4日（水）に開催いたします。

■ 第1回イベント（1月28日開催）レポート：想像を超えた熱気と共感

浜松町・参謀BARにて開催された第1回交流会には、地域のゴルフ場・宿泊施設関係者、地方創生に情熱を持つ経営者、インバウンド観光の専門家など、多岐にわたる方々が集結しました。

代表の小嶋からは、「ゴルフツーリズムを通じて、日本と世界の豊かさを循環させる」というミッションと「ゴルフ場を観光資源として活用することによる地方創生」という実現したい未来像を共有。参加者の皆様からは、「これは、単なるゴルフ旅行ではない。地域創生の新しいモデルだ」「47都道府県すべてに、この価値を届けたい」といった力強い声をいただき、Amatellusプログラムが持つ可能性の大きさを改めて実感する場となりました。

「日本の地域に眠る価値を、世界へ届けたい」という共通の想いを持つパートナー（コネクター）の輪が、この日、確かな一歩を踏み出しました。

第1回から想像を超える熱気に包まれ、地方創生の新たな一歩を確信させる一夜となりました

■ 第2回イベント開催概要

第2回目となる今回は、地方創生のフロントランナーをゲストにお迎えし、より実践的な成功事例を共有する特別セッションを実施いたします。

イベント名： Amatellus交流会～地域と世界をつなぐ、新しいゴルフツーリズムのかたち～

日時： 2026年3月4日（水） 17:30 ～ 19:30

会場： 参謀バー浜松町（東京都港区）

特別ゲストセッション： 静岡県を拠点に「お茶」を通じた新たなビジネスモデルを展開し、地域資源の再定義を行っている新谷氏（株式会社クラフト・ティー 代表取締役 新谷 健司 ／経営者コミュニティ「参謀」主催 ）が登壇。地方創生の新たな取り組みや成功事例について、実体験に基づく知見を共有いただきます。

詳細・お申し込み： https://luma.com/1b5yhfeh

■ Amatellus（アマテラス）とは

Amatellusは、「地域と世界を結び、永く続く縁をつくる」ことを使命とした共創プログラムです。

コネクター制度 地域のゴルフ場・ホテル・体験施設を発掘・紹介するコネクターに対し、活動実績に応じた報酬と3段階のステータス制度（結・紬・雅）を提供します。

Izanami Golf プラットフォーム AIテクノロジーを活用したオンラインUXプラットフォーム。海外ユーザーが日本のゴルフツーリズムを利用する際の言語・情報・手配の障壁を最小限化し、スムーズな体験を提供します。

ブランドメッセージ「TELL US WHERE TO PLAY」 旅行者が「どこでプレーしたいか」を自由に語り、パートナーが「どこを訪れるべきか」を地域ならではの視点で伝える。この二つの"声"を結び合わせ、新しい旅の価値を生み出します。

■ 背景と市場機会

日本は世界第2位タイのゴルフ場保有数を誇りますが、これまでは魅力が地域ごとに散在していました。Amatellusは、点在する価値を統合し、国際的に通用する形に磨き上げることで、訪日ゴルフツーリズムを新たなステージへ押し上げ、地方創生の実現を目指します。

