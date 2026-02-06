【Recboo】AI人材採用の実践ノウハウをまとめたホワイトペーパーを公開

株式会社ノックラーン

スタートアップ企業向け中途採用支援サービス「Recboo」を提供する株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英、以下ノックラーン）は、AI人材採用に課題を抱える企業向けに、ホワイトペーパー 「【保存版】AI人材獲得の実践ガイド｜コピペで使えるスカウトプロンプト付」を公開しました。

本資料では、AI人材採用が難航する背景を整理したうえで、母集団形成・スカウト訴求・面談設計までを一気通貫で解説し、現場ですぐに使える具体的なノウハウをまとめています。

ホワイトペーパー作成の背景

資料ダウンロード :https://recboo.com/wp/wp013_form

多くの企業でAI人材の必要性が高まり、採用は難易度を増しています。

特にスタートアップ企業においては、「AI人材を採りたいが、どこにいるのか分からない」「AI人材にスカウトを送っても返信が来ない」「AI人材と面談しても、事業の魅力を十分に伝えきれない」といった課題が出ています。

ノックラーンが提供する採用支援サービス「Recboo」では、これまでAI領域を含む採用難易度の高いポジションを多数支援してきました。

本ホワイトペーパーでは、ノックラーンが実際に支援した企業において採用成果につながった具体的な事例をもとに、AI人材採用で起こりやすい失敗と、その改善ポイントを整理しています。

また、AI人材の心に刺さる情報を自然に盛り込めるスカウト文面生成プロンプトを収録しています。

本ホワイトペーパーが、AI人材採用に取り組む企業の一助となれば幸いです。

ホワイトペーパーの主な内容

〇AI人材を3タイプに分解した定義

〇AI人材の採用難易度が高まっている背景と市場データ

〇AI人材採用で陥りがちな母集団形成・スカウト・面談のミス

〇AI人材が転職時に求めている情報と、その伝え方

〇コピペで使える、AI人材向けスカウト文面生成プロンプト

〇AI・生成AI領域の採用事例

「Recboo」について

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOやAIエンジニアなどのハイレイヤー採用などを支援しております。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

採用支援先の70%がIPO/M&A/黒字化/アップラウンドを達成しております。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

【特徴】

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

・提携VC50社以上。スタートアップ支援に特化。

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://corporate.knocklearn.com/

