モリサワ　セミナーイベント 「MORISAWA FAIR 2026」を開催【2/26・大阪】

株式会社モリサワ

株式会社モリサワは、2026年2月26日(木)にセミナーイベント「MORISAWA FAIR 2026」をモリサワ本社（大阪）にて開催します。

本フェアでは、フォントが持つ表現力の可能性と、AIをはじめとする新しい技術がもたらす制作環境の変化について、さまざまな視点からご紹介します。書体開発の背景や活用事例、最新の取り組みを通じて、これからのデザインやコミュニケーションのヒントをお持ち帰りいただければ幸いです。

セミナーの全プログラム終了後には、当社ショールームをご見学いただけますので、ぜひお立ち寄りください。

開催概要

タイトル：MORISAWA FAIR 2026

開催日：2026年2月26日(木)

時 間：セミナー 13:00～16:35 （開場12:30～）

ショールーム見学 16:45～17:45（参加自由）

会 場：株式会社モリサワ本社（大阪市浪速区敷津東2-6-25）

参加費：無料

定 員：50名

対 象：デザインやフォント、ブランディングに興味がある方、AIを活用して業務効率を改善したい方など

セミナーの詳しい内容・お申し込みはこちら（https://go.morisawa.co.jp/morisawafair_2026(https://go.morisawa.co.jp/morisawafair_2026_news)）

セミナー内容

セミナー【1】13:00～14:30

経営者・現場責任者も必見！今すぐ仕事に役立つ、アドビの生成AI活用術！

講師：有限会社ザッツ 代表 森 裕司 氏（InDesignの勉強部屋 主催）

最近のAIの進化には、目を見張るものがあります。ChatGPTやCopilot、Gemini等、すでにビジネスで活用されていらっしゃる会社も多いことでしょう。この流れは、アドビ製品においても同じです。日々、我々が行っている作業もAI機能を使うことで劇的にスピードアップし、ワークフローを大きく改善できます。また、Adobe Fireflyであれば商用利用においても安心して使用できます。

このセミナーでは、どのような場面で生成AIを活用し、仕事を効率良く進めていけるのかを、Photoshop、Illustratorの新機能をご紹介しつつ解説していきます。

有限会社ザッツ 代表 森 裕司 氏

講師プロフィール

名古屋で活動するフリーランスのデザイナー。Webサイト「InDesignの勉強部屋」や、名古屋で活動するDTP関連の方を対象にスキルアップや交流を目的とした勉強会・懇親会を行う「DTPの勉強部屋」を主催。また、Adobe公認のエバンジェリスト「Adobe Community Evangelist」にも認定されている。

テクニカルライターとしても50冊以上の著書を持つ。

セミナー【2】14:40～15:40

AI時代を生き残るブランドは、全社員でつくる。── フォントメーカーが事例とワークで紐解く、“らしさ”の設計と伝わるデザイン

講師：株式会社モリサワ セールスマーケティング課 橿本 浩貴

「AIが当たり前になった時代だからこそ、デザインが企業価値を高める」をテーマに、フォントメーカーの視点から資料づくりを起点とした「伝わる」情報発信の考え方を解説します。

セミナー【3】15:50～16:35

オリジナルフォントが企業の顔と声になる ～開発部門担当者が語る、書体開発プロセスから導入事例まで～

講師：株式会社モリサワ デザイン企画課 高木 美南

本セミナーでは書体開発担当者が登壇し、モリサワが企業と共同開発したオリジナルフォントの実例を取り上げ、企業の想いをフォントとして表現する過程などをお話しします。

あわせて、フォントがみなさまの手元に届くまでの制作プロセスに加えて、2026年2月にMorisawa Fontsからリリースした多彩な新書体を一挙にご紹介します。

ショールーム見学

MORISAWA SQUARE見学会 16:45～17:45 ※ご希望の方のみ

ショールーム「MORISAWA SQUARE」では、当社の歴史を紹介する「ヒストリーゾーン」、文字と書物に関する歴史的にも貴重なコレクションを展示する「コレクションゾーン」をご見学いただけます。

●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ 本社営業部 MORISAWA FAIR 2026運営事務局

E-mail: sales-shared@morisawa.co.jp