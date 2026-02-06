日本マクドナルドの「Myマクドナルド リワード」でLeminoプレミアムの7日視聴権が交換可能に

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」は、2026年2月5日（木）から日本マクドナルド株式会社（以下、マクドナルド）が提供する「Myマクドナルド リワード」プログラムにおいて、Leminoで配信する映画・ドラマ・アニメなどが見放題の月額サービス「Leminoプレミアム」の「【Leminoプレミアム】7日視聴権」をリワード（特典）として提供開始します。

【Leminoプレミアム】7日視聴権 詳細：https://bit.ly/4rlvZL2

「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて「モバイルオーダー」または「マックデリバリー(R)サービス」で商品を購入するたびに、10円(税込)ごとに1ポイントが付与されるリワードプログラムです。貯めたポイントは人気メニューのクーポンやオリジナルのデジタルコンテンツ・グッズ、パートナー企業からの特典など、さまざまなリワードに交換できます。

「Leminoプレミアム」は、人気の国内ドラマやスポーツ、音楽ライブの生配信に加え、Leminoのオリジナル作品もお楽しみいただける月額映像配信サービスです。「Myマクドナルド リワード」で交換された視聴権はシリアルコード形式で提供され、リワードを交換いただいた翌月末までであればお客さまのお好きなタイミングで利用可能です。

Leminoホーム :https://lemino.docomo.ne.jp/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202602_nr-LeminoHome-0205Leminoの人気ランキング :https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/ranking?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202602_nr-ranking-0205

【利用手順】

- マクドナルド公式アプリをダウンロードし、会員登録の上、「Myマクドナルド リワード」にエントリー- 「Myマクドナルド リワード」一覧より「【Leminoプレミアム】7日視聴権」を選択し、利用規約をご確認いただきご同意の上ポイントと引き換え- マクドナルド公式アプリ内にリワードとして表示されるコードをコピー- マクドナルド公式アプリ内の「公式サイトでコードを引き換える」ボタンを押下し、Leminoサイト上のコード引き換え手順をご確認の上、サイト内の「登録する」ボタンをタップ- dアカウントにログインの上、コードを入力※Myマクドナルド リワードの参加にはマクドナルド公式アプリの会員登録が必要です。

【提供概要】

■提供期間：2026年2月5日（木）～2026年4月30日（木）

※変更となる可能性がございます。

※毎月の予定提供数に達した場合、予定より早く提供終了する場合がございます。

■提供形態：シリアルコード（毎月数量限定）

詳細 :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000154/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202602_nr-MyMcDonaldsLP-0205【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,100円（税込） ※2026年2月10日（火）より、月額1,650円（税込）に改定されます。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

