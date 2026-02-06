株式会社RYODEN

株式会社RYODENは、DIGGLE株式会社と当社ウィズプロとの共催で「AI・DX投資の『費用対効果』を、経営層に納得させる「翻訳」の技術 ― 製造業DXを停滞させる、見えない『コスト』と『リソース』の構造的欠陥 ―」を2026年2月19日（木）に開催します。

DXが進むほど不透明になるコストの正体を解明し、現場の実態を経営判断に耐えうる情報へと変換する「翻訳」の技術を解説します。経営企画・DX推進部門が根拠を持って投資判断を下せる体制の作り方と、まず着手すべきコスト可視化と外部リソース活用の具体策をお伝えします。

詳細・お申込みはこちら :https://withpro.ryoden.co.jp/lp/seminar-withpro-diggle?utm_campaign=35442291-withpro_diggle_seminar_20260219&utm_source=ryoden&utm_medium=release▶ 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/149829/table/67_1_5fbc99f0c92f0d496b9620b60dfba382.jpg?v=202602061151 ]▶ 講師紹介- 穂苅拓也氏｜DIGGLE株式会社（インサイドセールスディレクター）- 谷口京氏 ｜ウィズプロ プロ人材（DXコンサルタント）- 手島大介氏｜株式会社RYODEN（ウィズプロ事業推進リーダー）

▶ イベントの詳細はこちら(https://www.ryoden.co.jp/event/20260219_01)

▶ プロ人材伴走サービス「ウィズプロ」についてはこちら(https://withpro.ryoden.co.jp/)

■株式会社RYODENについて

RYODENは、「人とテクノロジーをつなぐ力で"ワクワク"をカタチにする」をパーパスとし、「未来を共創するエクセレントカンパニー」の実現に向けて、企業活動を通じて、全てのステークホルダーと共に価値を創出し、世界に誇れる企業へ進化し続けます。

2000社を超えるパートナー企業様とのネットワークから常に新しい技術を融合し、未来へのソリューションを創造します。また、基幹事業であるFAシステム、冷熱ビルシステム、エレクトロニクスの技術を基に、スマートアグリや医療IT化、脱炭素などの社会課題と向き合い、新たな発想でその先の未来をイノベートします。





代表者 ：代表取締役社長 富澤 克行

設立 ：1947年4月22日

本社所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目1番地 麹町弘済ビルディング10階

公式HP ：https://www.ryoden.co.jp/



＜報道関係者お問い合わせ先＞

https://www.ryoden.co.jp/inquiry/pr