ウェビナーの資料作成・登壇をAIで全自動化｜Bizibl Technologiesとイルシルの共催ウェビナーを開催

株式会社イルシル

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎 有貴）は、ウェビナーマーケティングツール「Bizibl（ビジブル）」を提供する株式会社Bizibl Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役：花谷 燿平）と共催で、「ALL AIウェビナー！ウェビナーの資料作成・登壇をAIで全自動化」(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sea1Z3Xx5AtU)と題した無料ウェビナーを2026年2月10日（火）～2月12日（木）に開催いたします。

本イベントでは、これまで自動化が困難とされてきた「登壇資料の作成」および「当日の登壇」に焦点を当て、AI技術を活用することで、ウェビナー運営がどこまで省力化・自動化できるのかを、実演形式で公開します。

■ ウェビナー開催の背景

コンテンツマーケティングにおいて、ウェビナーは映像を通じて情報を効果的に伝えられる強力な施策です 。しかし、その実施には企画から集客、資料作成、当日の登壇、そしてアフターフォローに至るまで、膨大な工数がかかるという大きな課題があります。

特に「登壇資料の作成」や「当日の登壇」は、AIが普及した現在でも省力化・自動化が難しく、多くの担当者にとって心理的・時間的ハードルとなり、施策が後回しになってしまう要因となっていました。

■ ウェビナーの内容

本ウェビナーでは、これまで自動化が困難とされてきた「資料作り」と「登壇」の完全自動化に焦点を当てます。AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」と、ウェビナーマーケティングSaaSを展開する「Bizibl」の2社が登壇し、最新技術を用いた革新的な手法を公開します。

実際に本ウェビナー自体を一つのデモとして、AIがどのようにウェビナー運営を全自動化していくのか、そのプロセスをリアルにご紹介いたします。

■ 開催概要

- イベント名：ALL AIウェビナー！ウェビナーの資料作成・登壇をAIで全自動化- 開催期間：2026年2月10日（火）～ 2月12日（木）- 開催方法：オンライン（Bizibl）- 定員：100名- 参加費：無料- 主催：株式会社Bizibl Technologies- 申込URL：https://attendee.bizibl.tv/sessions/sea1Z3Xx5AtU※詳細はこちらもご覧ください：https://bizibl.tv/news/kyosai-allai

■ こんな方におすすめ

- ウェビナー施策を強化したいが、資料作成や登壇の工数不足に悩んでいる方- 最新のAIツールを活用して、マーケティング業務を効率化したい方- 自社のコンテンツマーケティングを仕組み化し、商談化率を最大化させたい方

商談機会創出にあたって、コンテンツ発信（ウェビナーやお役立ち資料）をしたいができない・成果が出ない。このような課題を解決するのが、AIアバターウェビナーです。

■ 企業情報

▼株式会社Bizibl Technologies- 住所：東京都千代田区神田錦町2-2-1・11F- 代表者：代表取締役 花谷燿平- 事業内容：ウェビナーマーケティングツール「Bizibl（ビジブル）」の開発・提供- URL：https://bizibl.tv/company▼株式会社イルシル- 住所：東京都新宿区新宿2丁目11-7 第33宮庭ビル5F- 代表者：代表取締役社長 宮崎有貴- 事業内容：ソフトウェアの開発、運用- URL：https://corporate.irusiru.jp/【イルシルについて】

「イルシル」は生成AIで資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライド資料やパワポが作れるサービスです。デザインテンプレートは3,000種類以上あり、テキストを入力するだけで自動生成できるだけでなく、オリジナルで作成することも可能です。

セキュリティや管理機能など、企業利用に最適な「法人プラン」もご用意しています。予算管理がしやすい定額制で、資料の共有・検索・管理を一元化することが可能です。

URL : https://irusiru.jp/corporate/

【各種SNS情報】- YouTube：https://www.youtube.com/@AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」(https://youtube.com/channel/UCnQRFuRxUz70exB5eMbKuyA?si=E6cNgtWStX9fgf6F)- X：https://twitter.com/irusiru_jp/- note：https://note.com/lubis_elucile/- Instagram：https://www.instagram.com/irusiru.jp/- Facebook（AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」）：https://www.facebook.com/irusiru.jp/- Facebook（株式会社イルシル）：https://www.facebook.com/corporate.irusiru.jp/【お問い合わせ先】

株式会社イルシル

URL：https://corporate.irusiru.jp/contact