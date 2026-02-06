「Creality CR-Scan Otter 3D スキャナー」及び「Creality Raptor X 3D スキャナー」の日本国内向け取り扱いを開始いたします。株式会社サンステラ

株式会社サンステラ

株式会社サンステラ（本社：東京都豊島区、代表取締役：和田 裕介）は、このたび Creality 社の最新 3D スキャナー

「Creality CR-Scan Otter 3D スキャナー」および「Creality Raptor X 3D スキャナー」の日本国内向け取り扱いを開始いたします。

Creality 社の 3D スキャナーは、世界のコンシューマーグレード 3D スキャナー市場において、2024 年の出荷台数で第 1 位を獲得しています。また、株式会社サンステラは Creality 社より「Sales Excellent Partner 2022」「Sales Excellent Partner 2024」を受賞し、世界中の販売代理店の中から、日本で唯一の優秀販売代理店として表彰されています。



※参照：https://3dprintingindustry.com/news/creality-to-go-public-in-new-ipo-most-recent-valuation-at-half-a-billion-243325/

Raptor X ※画面はスマートフォンなどを利用します

■ 製品概要

● Creality CR-Scan Otter 3D スキャナー

Creality CR-Scan Otter は、最大 0.02 mm の高精度 を誇るハンドヘルド型 3D スキャナーです。革新的な 4 レンズステレオビジョン を搭載し、小物から大型物体まで幅広い対象を高精細にキャプチャ可能。最小 10 × 10 × 10 mm から最大 2000 × 2000 × 2000 mm までのサイズレンジをカバーし、色・形状の忠実な再現を実現します。スキャン速度は最大 20 fps に対応し、手ぶれ補正機能や自動トラッキングで安定したデータ取得が可能です。また、 黒色や金属素材へのスプレー不要スキャン や 24 ビットフルカラーキャプチャによる豊かな色表現にも対応しています。

特長

高精度 0.02 mm スキャン

4 レンズステレオビジョンによる広範囲対応

黒色・金属素材でもスプレー不要

10 mm ～ 2000 mm の対象サイズ対応

Windows / macOS 両対応

価格

\138,000（税込）

販売ページ :https://sunstella.co.jp/products/creality-cr-scan-otter-3d-scanner

● Creality Raptor X ワイヤレスハイブリッド 3D スキャナー

Creality Raptor X は、世界初※のワイヤレスハイブリッド 3D スキャナー として、41 本のレーザーラインと近赤外線（NIR）技術を融合した最新鋭モデルです。交差レーザー線 34 本およびパラレルレーザー線 7 本による高密度ポイントキャプチャにより、対象物の精細なデータを取得。さらに NIR センサー搭載により、表面状態の異なる物体でも安定した計測が可能です。対象物サイズは 5～4,000 mm の広い範囲に対応し、NIR モードは最大 30 fps の高速スキャン性能を発揮します。薄型軽量化と ワイヤレス通信（Wi-Fi） を採用し、現場・設計・教育・検査用途など幅広いシーンでの柔軟な活用が可能です。

※creality社調べ

特長

ワイヤレススキャン対応

0.02 mm + 0.06 mm/m の微細精度

41 本レーザーライン + NIR ハイブリッド測定

最大 30 fps の高速スキャン

Windows / macOS 両対応

価格

\579,000（税込）

販売ページ :https://sunstella.co.jp/products/creality-raptor-x-3d-scanner

■サンステラで購入するメリット

弊社ではデモ機による購入前のデモスキャンに対応しています。

１.購入前にデモスキャンが可能

東京・東池袋のショールームでは、無償でのデモスキャンを実施しています。

遠方の場合でも、出張デモスキャンに有償にて実施します（\30000+規定交通費）

２.購入後も安心。訪問設置講習も実施

メーカー担当者による操作ガイド・質問対応・オンライン指導をご提供します。

訪問による設置講習も有償にて実施可能です。（\60000+規定交通費）

■会社概要

■Shenzhen Creality 3D Technology社について

Shenzhen Creality 3D Technology Co.,Ltd は、グローバルなコンシューマー向けの3Dプリンティング技術のリーディングブランドです。

中国・深センに本社を置き、北京・上海・武漢・成都に支社を持つCrealityは、技術力を常に磨き、すでに100以上の特許を保有。

1700人以上の従業員と約5万平方メートルの生産面積を保有し、年間生産量は1000,000台以上。

自社開発・製造のFDM・光造形3Dプリンターのパイオニアとして世界的に認識されています。

また、Creality社の製品は192の国と地域に販売されており、2014年の創業以来、売上は年々倍増し、世界の3Dプリンター販売ランキングで長きに渡り上位を占めています。

なお、株式会社サンステラはCreality社のSales Excellent Partner 2022/2024にて、世界中の販売代理店の中から優秀な販売代理店として日本で唯一表彰されております。

株式会社サンステラ

3Dプリンター関連製品の輸入販売および技術サポートを専門に行う販売代理店・専門商社です。10年以上にわたり、世界トップクラスの3Dプリンター・3Dスキャナー・造形材料を取り扱い、年間3,500台以上の販売実績を有しております。国内外メーカーの正規代理店契約を結び、導入から保守・運用まで一貫したサービス提供により、ユーザーの「安心して使える3Dプリンター環境」を実現しております。