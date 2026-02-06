『プラグマタ』体験版配信キャンペーン開催！

株式会社カプコン

『プラグマタ』体験版配信を記念して、『プラグマタ』純金プレートやAmazonギフトカードなど、賞品総額合計100万円相当が抽選で当たるキャンペーンを開催！

「プラグマタ」公式Xアカウント(@PRAGMATA_JP）をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポストする事で、20名様にAmazonギフトカード5,000円分をプレゼント！

また、体験版のクリア画面とご自身のXアカウントIDが分かるものを合わせて撮影した画像と、「#プラグマタ体験版クリア」を付けて体験版の感想を投稿した方の中から抽選で1名様に『プラグマタ』純金プレートをプレゼント！

皆様のご参加をお待ちしております！

■キャンペーン期間：2026年2月6日（金）～ 2026年3月3日（火）13:59まで

■賞品

・コメント賞：『プラグマタ』純金プレート 1名様

・リポスト賞：

Amazon ギフトカード 5,000円分 20名様

※画像はイメージです。

※純金プレートの表示価値は、2026年1月23日（金）時点における金80万円相当の純金+加工費に基づくものです。

※本キャンペーンは株式会社カプコンが実施するものであり、 Amazon社及びX社は実施に関与していません。

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※デジタルカードおよびデジタルコードの再発行は致しかねます。

※賞品は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

■参加方法

１.「プラグマタ」公式Xアカウント(@PRAGMATA_JP）をフォロー

２.リポスト賞：キャンペーン対象ポストをリポスト （引用リポストは含まない）

コメント賞：体験版クリア画面と自身のXのアカウントIDが分かるものを一緒に撮影した画像と、

ハッシュタグ「♯プラグマタ体験版クリア」を付けてプレイした感想を合わせて投稿

※体験版をプレイするプラットフォームの種類は問いません

■『プラグマタ』体験版配信キャンペーン公式サイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260206/pragmata_democp/