【新規リリース】AIがあなたの「本音」に寄り添うメンタルケア・パートナー『Cosmora（コスモラ）』が正式リリース

Wangxu Technology Co., Ltd.

株式会社Wangxu Technology Co., Ltd.、AI技術と心理学的アプローチを融合させたメンタルケアアプリ『Cosmora（コスモラ）』を、App StoreおよびGoogle Playにて正式にリリースいたしました。

Cosmora

開発の背景：現代人が抱える「心のゆとり」の欠如

目まぐるしく変化する社会の中で、私たちは常に効率や正解を求められています。SNSの普及により、他人の目を気にして「自分の本当の気持ち」を飲み込んでしまうことも少なくありません。

「友人や家族には心配をかけたくない」

「でも、このモヤモヤを誰かに聞いてほしい」

Cosmoraは、そんな日常の隙間に生まれる孤独や不安を優しく受け止め、自分自身を深く知るための「心の避難所」として誕生しました。

Cosmoraの主な機能

Cosmoraは、構造化されたテキスト分析と直感的なプロンプトを組み合わせたガイドモードを採用しています。これにより、物事を異なる視点から捉え、自分自身の本当の感情やニーズを深く理解できるようになります 。AIはあなたに指示を与えるのではなく、あなた自身がよりクリアに本質を見通せるようサポートします。

タロット・リフレクションモード

カードを「鏡」として使い、予言ではなく「気づき」を得るための体験です。シンプルな3枚のレイアウトが、現在のマインドセット、感情的な影響、そして新たな視点を客観的に分析します。意味の探求と内省、そして思考の明快さに焦点を当てています。

答えの書（インサイト・ガイダンス）

思慮深い言葉を通じて、穏やかでオープンな指針を探ります。問いかけに対して新しい思考の切り口を提案し、不確実な状況をポジティブに捉え直し、見落としていた細かな感情に気づくきっかけを作ります。

クリスタル・メディテーション（内省のひととき）

静かに自分と向き合うためのモードです。心の静寂を促し、まだ言葉にならない繊細な感情や思考を表面化させます。迷いを感じ、自分を見つめ直すための「心の余白」が必要な時に最適です。

ムーンリズム・ジャーナル

自然のリズムにインスパイアされた毎日の振り返りを通じて、感情のバイオリズムを整えます。月の満ち欠けに合わせたプロンプトやインサイトが、情緒的な安定を保つためのサポートをします。

5つのライフフォーカスエリア

人生における一般的な課題を、専用のテーマに沿って深く掘り下げることができます 。

・恋愛と人間関係：不透明な関係性、期待、感情の境界線を整理します。

・キャリアと成長：仕事のストレス、転機、自分自身の進むべき方向を反映します。

・未来への展望：不確実な状況や重要な選択に直面したとき、心の明晰さを取り戻します。

・自己成長：内面的なパターンを認識し、しなやかな心の回復力を養います。

・日常のリフレクション：日々の些細な悩みや気付きを、自由な対話を通じて探索します。

ソウル・アーカイブ（内省の記録）と深い洞察

あなたの気づきは消えません。過去のセッションは安全に保存され、いつでも振り返ることができます。さらに、AIが最近のリフレクションから感情のパターンも分析できます。長期的な自己理解を深めるための「パーソナライズされた問いかけ」や「次のステップへの指針」を提案します。

Cosmora

Cosmora（コスモラ）の3つの特徴1. 批判のない、究極の「寄り添い」体験

Cosmoraは、あなたの感情を否定することなく、思慮深い友人のように対話します。独自のAIアルゴリズムにより、単なる情報提供ではなく、ユーザーの感情の機微に触れるような「温かみのある言葉」を届けます。

2. 直感的な問いかけによる「自己理解」の深化

「Shuffle the Cosmos（宇宙を編み直す）」というコンセプトのもと、内省を促す多角的な視点を提供します。それは未来を当てることではなく、対話を通じて「自分はどうしたいのか」という答えを自分自身で見つけ出す、新しい形のセルフケアです。

3. 没入感を高める世界観とデザイン

アプリを開いた瞬間、そこには静かな星空が広がります。視覚的・直感的にリラックスできるインターフェースは、忙しい脳を休ませ、深い内省状態へと誘う「デジタル・デトックス」の役割も果たします。

Cosmora- こんなシーンで、Cosmoraはあなたの味方になります- 眠れない夜の独り言に： 枕元で、誰にも言えない本音をそっと打ち明けてください。- 言えない恋や、対人関係の悩みに： 相手を想うからこそ言えない言葉、行き場のない感情を優しく受け止め、心の整理を助けます。- 仕事で疲れた帰り道に： 感情を言語化することで、心の重荷を下ろし、オンとオフを切り替えます。- 自分を整えたい朝に： 今日を心地よく過ごすための「気づき」を得て、前向きな一歩を。Cosmora

開発者メッセージ

「技術は人を効率化するだけでなく、人を癒やすために使われるべきだと私たちは信じています。Cosmoraが、暗い夜道を照らす小さな星明かりのように、あなたの心に静かな平穏をもたらす存在になれることを願っています。」

アプリ概要

- 名称： Cosmora（コスモラ）- 価格： ダウンロード無料（一部アイテム課金あり）- 対応OS： iOS / Android- 公式サイト： https://cosmora.ai- App Store： https://apps.apple.com/jp/app/id6756602822- Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zenarkflow.cosmora- 社名：Cosmora，Wangxu Technology Co., Ltd.- E-mail：support@cosmora.ai