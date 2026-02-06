【IDEE】 「H& by POOL」 2026年春夏コレクション発売

株式会社良品計画

IDEEを展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、生産現場や倉庫で行き場をなくした残反、残糸、端切れなどを活用し、日本のものづくりの技術とクリエーションで質のよい洋服を仕立て、これからの暮らしをより良いものにする「H＆ by POOL（ハンド バイ プール）」2026年春夏コレクションの33アイテムを2月13日（金）、18アイテムを3月6日（金）、2アイテムを3月20日（金）より、イデーショップ全店とイデーショップ オンラインで販売します。本コレクションは、mina perhonen（ミナ ペルホネン）デザイナー皆川明氏が監修しています。

■「H＆ by POOL」 2026年春夏コレクション

今期は、軽やかな素材のブラウスやワンピースなど定番ワードローブとなるアイテムを取り揃えました。

透け感のあるコットン素材にギャザーをたっぷり施したブラウスやワンピースをはじめ、季節を問わず楽しめるスリーブレスジャケットなど、スタイリングの幅が広がるアイテムをご用意しています。また、体にほどよくフィットするデザインで、1枚でもレイヤードでも着こなせるリブロングスリーブニットとリブニットTシャツも新たに加わりました。

なお、残反や残糸、端切れなどを使用しているため、数に限りがあり、商品がなくなり次第販売終了となります。

＜代表商品＞

１.Church Blouse

綿100％の細い糸で織り上げた薄手で柔らかな生地を使用し、さらりとした肌触りが特長の軽やかで上質な印象を与えるブラウスです。襟元の小さなボタンがアクセントになっています。さらっと1枚で着るのはもちろん、レイヤードスタイルでも、幅広いコーディネートが楽しめます。

２.Church One-Piece

透け感のある薄手のコットン素材を生かし、たっぷりとギャザーを施した軽やかな仕上がりのワンピースです。1枚の生地で仕立てているため、縫い目がなく、生地本来の繊細さが引き立ちます。ローウエストのタックと、襟元の小さなボタンがアクセントになっています。

３.Sleeveless Jacket

ワッシャー加工によるドライな風合いと、強いシャリ感が特長のスリーブレスジャケットです。スリーブレスデザインのため、季節を問わずさまざまなレイヤードスタイルが楽しめます。合わせるアイテム次第で、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍する1着です。

４. Cotton Lib Longsleeve

山形県内の老舗紡績・ニットメーカーで行き場をなくしていた糸を使用した、リブロングスリーブニットです。通気性・吸水速乾性・軽さを備えた紙を含む糸で編んでおり、ざっくりとして軽やかな肌触りです。シンプルなデザインでさらっと1枚で着ても上品な印象になり、幅広いコーディネートが楽しめます。

５.Cotton Lib Tshirt

山形県内の老舗紡績・ニットメーカーで行き場をなくしていた糸を活用したリブニットTシャツです。ナチュラルでしなやかな風合いが魅力のヨーロッパリネンに、爽やかな清涼感をもつラミー、柔らかく上品で発色性に優れたコットンを組み合わせています。体にほどよくフィットするデザインで、1枚でもレイヤードスタイルでも幅広く楽しめます。

◆商品ラインナップ（一例）

■POOLの取り組み

イデーでは、ものづくりの過程で発生する端切れ・端材などを使用し、さまざまな企業・クリエーターとつながりながら、新たな価値のある衣服や雑貨などをつくりだす取り組み「POOL」を2015年から行っています。無印良品のベッドリネンの生産過程で生まれる端切れで作ったハンカチ、ポーチ、ルームシューズや、靴下工場で発生する残糸を使用して作ったソックスなど、その商品開発は洋服だけでなく雑貨にまで及んでいます。これらの商品は、mina perhonenのデザイナー皆川明氏が監修。素材が捨てられることなく、無駄のないものづくりができることを目指しています。

・POOL 特集ページ(https://www.idee-online.com/shop/features/102_pool.aspx)

■「H& by POOL」

「POOL」のプロジェクトを始めてから幾年か経ち、日本を見渡してみたときにものづくりの生産地では質の良い素材が少しずつ工場に残っていることが見えてきました。それらは工場で製造できる数量の都合や、ほんの少しの色の違い、予期せぬオーダーキャンセルなど、さまざまな都合で行き場をなくした素材です。「POOL」では、その素材をつくる作り手の技術の高さをもっとたくさんの人に知ってもらうべきと考え、2021年秋に「H& by POOL」の取り組みを開始しました。

生産地で余ってしまったわずかな質の良い素材を集めて洋服づくりをし、生産者、生活者、そして社会をしあわせにするプロジェクトです。

・H& by POOL 特集ページ(https://www.idee-online.com/shop/features/149_hand.aspx)

・H& by POOL公式instagram(https://www.instagram.com/handbypool/)

・H& by POOL Behind The Scenes(https://www.idee-online.com/shop/features/149_hand_behindthescenes.aspx)

（H& by POOLが生まれるまでの裏側をご紹介しています。）

▼IDEE(https://www.idee.co.jp/)

「美意識のある暮らし」をコンセプトに、国内外のデザイナーと作ったオリジナル家具、セレクトしたテキスタイルやプロダクト、グリーン、音楽や本など幅広く紹介しています。さらに「Life in Art（日常芸術）」を掲げ、有名無名、時代性を問わず、そのクリエーションに共感するアーティストや作家の作品から、造形や経年美をもつヴィンテージデザイン、手の営みを感じるクラフト、遊び心溢れるアップサイクルまで、多様な価値観や見立てで、美意識のある暮らしを育む「もの」や「こと」を提案しています。

・イデーショップ オンライン(https://www.idee-online.com/shop/)

・IDEE Instagram(https://www.instagram.com/lifewithidee/)