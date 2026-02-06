「CHILL MARUKO CHAN（チルマルコチャン）」新作が登場！

株式会社Nexus

株式会社Nexus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小澤正啓）は、国民的人気アニメ『ちびまる子ちゃん』のリラックスタイムに寄り添うブランド「CHILL MARUKO CHAN（チルマルコチャン）」の新商品を、本日2026年1月30日(金)より販売を開始いたします。

また、発売を記念した「野口さんなりきりサウナハットプレゼントキャンペーン」を開催することをお知らせいたします。

【販売場所】

・CHILL MARUKO CHANオンラインストア（https://shop.chillmarukochan.com/）

・日本アニメーション公式オンラインSHOP

・ちびまる子ちゃんランド（静岡県静岡市清水区）

・表参道サウナグッズ専門店samomo（東京都渋谷区）

・名東温泉 花しょうぶ（愛知県長久手市） 他

※CHILL MARUKO CHAN公式オンラインストア以外の販売場所の取り扱いについてはそれぞれのショップへお問い合わせください。

【商品について】

今回のラインナップは、人気を博した『永沢くんサウナハット』に続き、なりきりサウナハット第2弾の『野口さんなりきりサウナハット』。そして、商品化としては初登場のシーンの場面写真を用いた『場面写Ｔシャツ』や人気サウナグッズブランド『SAUNA NOVA（サウナノヴァ）』とのコラボサウナハットなどを取り揃えています。

■野口さんなりきりサウナハット

「クックックッ……。」

一見おとなしそうで、何を考えているのか分からない。

でも実は、お笑いへの造詣が深く、

自分だけの“ツボ”を大切にしている野口さん。

そんな野口さんの空気感を、サウナハット全体に大胆に落とし込みました。

サウナ室の熱から頭を守るため、深くかぶるのが基本のサウナハット。

その特徴を活かし、野口さんの表情をフロントいっぱいにデザイン。

かぶった瞬間、「言えやしない、言えやしないよ。」そんな声が聞こえてきそうな、ちょっとひねくれていて、でもどこか愛嬌のある一品です。

素材には、撥水性のあるポリエステル100％を使用。

汗や湿気にも強く、長時間のサウナでも快適なかぶり心地をキープします。

監修は、サウナグッズ専業ブランド『SAUVENIR（サウベニア）』。デザイン性と実用性、そのどちらも妥協せず仕上げました。

素材：【ボディ】ポリエステル100%（撥水）

【装飾部分】毛80%、ナイロン20%

生産国：ベトナム製

洗濯方法：洗濯機不可。手洗い推奨。タンブラー乾燥はお避けください。

サイズ：フリーサイズ

監修：SAUVENIR（サウベニア）

価格：6,900円(税込)

■場面写Tシャツ～ブギウギ野口さん～

本商品は、CHILL MARUKO CHAN からの商品化初出しとなる場面写を大胆にデザインに落とし込んだ一枚です。ブギウギなムード漂う野口さんの印象的なカットをセレクトし、フロントに大きく配置することで、思わず目を引くポップかつユーモラスなビジュアルに仕上げました。

ボディはデイリーに着用しやすいベーシックなシルエットと快適な着心地にこだわり、サウナ前後のリラックスタイムはもちろん、タウンユースにもなじむデザインとなっています。

6.2オンスの厚手の生地を使用し丈夫な仕上がり。洗濯後の縮率が平均3%程度に安定する理想の生地を追求し、シルエットの変化を極力抑えています。

首リブも製造工程で手間をかけ、頑固に縫い付けたダブルステッチがその願いを叶えています。小さなこだわりを積み重ねた究極の一枚です。

カラー：白/黒

素材：綿100% コーマ糸

価格：4,500円(税込)

サイズ：

【Sサイズ】身丈：63cm / 身幅：47cm / 肩幅：42cm / 袖丈：18cm

【Mサイズ】身丈：68cm / 身幅：52cm / 肩幅：46cm / 袖丈：22cm

【Lサイズ】身丈：72cm / 身幅：55cm / 肩幅：50cm / 袖丈：22cm

【XLサイズ】身丈：75cm / 身幅：60cm / 肩幅：55cm / 袖丈：23cm

■SAUNA NOVAコラボサウナハット

高品質な素材と洗練されたデザインで人気のサウナグッズブランド『SAUNA NOVA（サウナノヴァ）』とのコラボサウナハットが、ブラック/オフホワイトの２色登場！

累計20,000個を突破した人気モデルのCHILL MARUKO CHAN仕様。

1. 断熱性・速乾性・撥水性を兼ね備えたオリジナル設計

サウナ環境に最適化した独自開発の生地を採用。高い断熱性により頭皮や髪を熱から守り、熱ダメージを大幅に軽減します。さらに、裏地は速乾性の高いメッシュ構造を採用しており、洗濯後も短時間で使用可能。撥水加工によって水滴を弾きやすく、湿気がこもりにくいため、サウナ室内から外気浴まで、あらゆるシーンで快適に使える仕様です。

2. 超軽量でコンパクト。持ち運びやすさと快適性を両立

3. スタイリッシュなデザインとこだわりの品質

意匠登録済みのオリジナルデザインで、サウナでもおしゃれに楽しめるスタイリッシュなフォルムが特徴。見た目だけではなく、洗濯機で丸洗いしても型崩れしにくい耐久性を備え、頻繁な利用にも長く応えてくれます。独自の生産工程を採用することで、風合いや機能性を損なうことなく、いつでもベストな状態でサウナ時間をサポートします。

カラー：ブラック/オフホワイト

素材： 表地：ポリエステル100%/

中綿：3Mシンサレート100%/

裏地：ポリエステル100%

価格：7,900円(税込)

【SAUNA NOVA(サウナノヴァ)について】

「最高のひとときを、身にまとう」

SAUNA NOVAは、サウナをただの趣味ではなく、“ライフスタイル”として楽しむ人々に向けたブランドです。

設立からわずか2年でグッズ累計販売数20,000個を突破。楽天市場での3冠達成や、1日あたり平均20個以上の販売実績（※）を誇り、全国のサウナーやインフルエンサーから高く支持されています。

HP：https://saunanova.shop/

【発売記念！野口さんなりきりサウナハットプレゼントキャンペーン】

野口さんサウナハット発売を記念して、野口さんなりきりサウナハット、新作の場面写Tシャツ、永沢くんなりきりサウナハットのプレゼントキャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン名】野口さんなりきりサウナハットプレゼントキャンペーン

【実施期間】2026年2月6日(金) ～ 2月15日(日) 23:59

【応募方法】

１. CHILL MARUKO CHAN公式Xアカウント（https://x.com/chillmaruko）をフォロー

２. 公式アカウントの該当ポストをいいね＆リポスト

【プレゼントと数量】

・野口さんなりきりサウナハット：3名様

・場面写Tシャツ～ブギウギ野口さん～(2カラー)：それぞれ3名様

・永沢くんなりきりサウナハット：3名様

【注意事項】

・当選者は後日DMでお知らせいたします。

【CHILL MARUKO CHANについて】

極上のリラックスタイム（チルタイム）に寄り添うアイテムを提供する、ちびまる子ちゃんの新ブランド「CHILL MARUKO CHAN（チルマルコチャン）」。

忙しい日常から解放される

お気に入りのこの場所

ほっとするこの時間

のんびりしよう。

リラックスタイムをご一緒に。

「チルマルコチャン」

はじまるよ！

CHILL MARUKO CHANオンラインストア：https://shop.chillmarukochan.com/

公式X（旧Twitter）：@ chillmaruko （https://x.com/chillmaruko）

Instagram：@chillmarukochan/（https://www.instagram.com/chillmarukochan/）

【作品紹介】

さくらももこ原作の「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。

1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2021年に原作35周年を迎えました。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破（デジタル版を含む）、

海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。

Webサイト： https://www.chibimaru.tv/

公式X（旧Twitter）： @tweet_maruko（https://x.com/tweet_maruko）

Instagram： @chibimaruko_official/（https://www.instagram.com/chibimaruko_official/）

Facebook： https://www.facebook.com/chibimaruko.official/

YouTube：https://www.youtube.com/@ChibiMarukoChannel